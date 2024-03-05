 ميقاتي: السلام في منطقتنا يتطلب وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة

بيروت: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن “جعل منطقتنا مكاناً للسلام والازدهار يتطلب وبكل وضوح وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة”.

وقال ميقاتي في كلمة اليوم خلال افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيت الأمم المتحدة- الإسكوا في بيروت، “إن عملنا معا من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية، ولنجعل من منطقتنا مكاناً للسلام والازدهار، يتطلب أولاً وبكل وضوح وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السلمي وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة”.

وأضاف: “هذا الواقع يشكل ضغطاً كبيراً على لبنان، ويقتضي رفع الصوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل وردع العدو الإسرائيلي، والعمل على توفير الحلول السلمية لمشكلات المنطقة، وأولها وأبرزها القضية الفلسطينية، التي لم تنطفئ شعلتها رغم كل ما تفعله إسرائيل لطمسها قتلاً وتدميراً وإبادة”.

ورأى أن ” لبنان، لكونه جزءا من هذه المنطقة، يقف أمام تحديات كبيرة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الوقوف معاً وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة”.

وتابع ميقاتي: “نحن نشجع كل الأطراف على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة، فالتغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة”.

وأعلن ميقاتي أن لبنان تقدّم “في الأسبوع الماضي بالوثيقة النهائية لمسار التحوّل في النظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وقد أنجز خلال فترة قياسية”.

وأكد أن “لبنان كان وسيبقى نموذجاً للديموقراطية والحرية والانفتاح والاعتدال والعيش المشترَك وحوار الأديان والثقافات، وبالدرجة الأولى سيبقى منطلقاً للرؤى التنموية والخطط المستقبلية، مهما واجه من أزمات ومصاعب وحروب”.

وتنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى بعد غد الخميس، والمنتدى هو الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

(د ب أ)