ميقاتي : انتخاب رئيس جديد بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان

بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن ميقاتي قوله ، خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان اليوم في السرايا، إن “بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان واتمام الإصلاحات الاقتصادية،لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي”.

وأكد الموفد الفرنسي أنه ” آت إلى لبنان لإكمال مهمته”، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.

وأعرب عن أمله ” في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل”.

ووفق الوكالة ، شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.

( د ب أ )