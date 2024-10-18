ميقاتي رداً على رئيس البرلمان الإيراني: وصاية مرفوضة وتدخّل فاضح في الشأن اللبناني

بيروت- “القدس العربي”: في موقف لافت، خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن صمته تجاه محاولات التدخل الإيرانية في الملف اللبناني، مستغرباً حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول أن “طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وقال ميقاتي: “نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علماً أننا كنا أبلغنا وير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى، خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيراً، بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصاً أن لبنان يتعرّض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان، ومنهم فرنسا، للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.

استغرب رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من ان طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 .

وقال: نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على #لبنان، علما اننا… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 18, 2024

وختم ميقاتي: “إن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية”.

وكان قاليباف قال: “نحن مستعدون للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار1701 في لبنان، ونؤيد نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية الجنوبية”.