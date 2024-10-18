ميقاتي رداً على رئيس البرلمان الإيراني: وصاية مرفوضة وتدخّل فاضح في الشأن اللبناني

بيروت- “القدس العربي”: في موقف لافت، خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن صمته تجاه محاولات التدخل الإيرانية في الملف اللبناني، مستغرباً حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول أن “طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.
وقال ميقاتي: “نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علماً أننا كنا أبلغنا وير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى، خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيراً، بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصاً أن لبنان يتعرّض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان، ومنهم فرنسا، للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.
استغرب رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من ان طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 .
وقال: نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على #لبنان، علما اننا…
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 18, 2024
وختم ميقاتي: “إن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية”.
وكان قاليباف قال: “نحن مستعدون للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار1701 في لبنان، ونؤيد نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية الجنوبية”.
امريكا و فرنسا و السعودية يتحكمون في سلطة لبنان اكثر بكثير من إيران صمت دهرا و نطق كفرا
علالا وليش الزعل!
فرنسا لما تتكلم، حلال زلال، السعودية ، الله غالب ، إسرائيل قوية و لا تقاوم العين المخرز ، أما ايران ، فلا و ألف لا ، عرب و باعوا روحهم
عجبا لكم يا ساسة لبنان!
كل الدول تتدخل في لبنان وتفرض وصايتها، فرنسا وامريكا والسعودية وغيرهم وكذلك ايران.
ليس حباً في ايران التي لها مصالحها؛
لكن ايران فاعل مهم وهي من تدهم المقاومة وتزودها بكل المقومات والاّ فان الجيش الصهيوني لا زال يرتع في بيرون منذ العام ١٩٨٢.
بقي الأمر على ايران؟؟؟
دولة لبنان فاشلة بكل المقاييس وينحرها الفساد ويتزعمها الفاسدون، وكل الطبقة السياسية تقريباً تتبع هذه الدولة او تلك.
الدخل الفاضح هو تدخلكم في شؤن حزب الله في. الجنوب وفي لبنان كله كيف ترفضون الوصاية. الارانية وتقبلون بالوصاية الفرنسية حزب الله هو الاسناد. الوحيد في المنطقة للمقاومة في فلسطين ونراكم تعملون جاهدين للقضاء عليه بأمر من. اسيادكم الذين اوصلوكم. للحكم في لبنان
اغلب المعلقين ، لم يفرقوا بين تدخل وآخر ، التدخل الإيراني مدعوم بقوة السلاح وسطوته المتمثل بحزب الله تذكروا كيف كان حسن نصراللهرإعلاميا يتفاخر بتبعاته لولاية الفقية وهي تبعية تقوم على مذهب طائفي ديني يتحكم بمفاتيح السياسة بقوة السلاح الخارج عن الشرعية ، رئاسة الجمهوريه فرضها حزب الله او لا رئيس كل دلك املاءات ايرانيه ، يدعمها سطوة السلاح غير الشرعي،. اين منه تدخل السعوديه والتي باتفاق الطائف. انهت الحرب الاهليةاللبنانية. اوائل تسعينيات القرن الماضي والدي خلاصته انهاء دور المليشيات المسلحة بتسليم سلاحها للجيش اللبناني الشرعي. والجميع ايمانا منهم ببناء لبنان توافقي تخلى وعنراسلحتهر. ما عدا حزب الله وذلك بإملاءات ايرانيه حتى لها الدور المسيطر والمقرر لبنان ؟
اي عاقل وذو كرامة. ووطنيه يقبل ان يكون قرار الحرب والسلام بيد حزب وليس بيد الدولة ما حرى ويجري في الجنوب والضاحية حي حرب حزب الله الايراني لسياسات عمبقه. وليس حرب لبنانيه لهذا وعين الصواب والوطنيه لن يتم زج الجيش اللبناني بهذه الحرب، ان غالبية مكونات الشعب اللبناني لا يمثلها حزب الله ،نسبة كبيرة من المكون الشيعي ، وقد فرضت عليهم حرب اباده وتهجير بإملاءات ايرانيه
أولا في الحرب هذه نحن مع حزب الله لأن أسرائيل هي العدو الاول. ولكن صحيح كلامك. هل يقبل اي من المعلقبن ميليشيات مسلحة في دولهم تفتخر بانهم حنود عند زعيم دولة أخرى وترفع صور زعيم الدولة الاجنبية في عاصمة البلد ؟ ويسيطرون على القرار والحكومة بقوة السلاح,,؟ ولكن هذه المناقشة تؤجل الآن لان أسرائيل هي العدو الحقيقي ونحن مع أي شخص ضدها..