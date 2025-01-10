سياسة | عربي

ميقاتي: سنبدأ بنزع السلاح من جنوب الليطاني

منذ ساعة واحدة

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دبي: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، إن الدولة ستبدأ في نزع السلاح في جنوب لبنان، وخاصة منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك لترسيخ وجودها في شتى أنحاء البلاد.

وذكر ميقاتي: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة… سنبدأ بجنوب الليطاني من أجل سحب السلاح وأن تكون الدولة متواجدة على كل الأراضي بدءا من الجنوب”.

(رويترز)

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  1. يقول عمر طرابلسي:
    يناير 10, 2025 الساعة 9:12 ص

    يحرروا الجنوب اولاً قبل أن ينزعوا سلاح الناس! أم أنهم يريدون الإستسلام لإسرائيل وتسليمها الأرض؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2025 الساعة 9:15 ص

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، تريدون إذن حرب أهلية لبنانية لبنانية بامتياز إرضاء لعرب التطبيع والتنسيق وعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي، ولا يفلح الساحر حيث أتى ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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