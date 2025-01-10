ميقاتي: سنبدأ بنزع السلاح من جنوب الليطاني

دبي: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، إن الدولة ستبدأ في نزع السلاح في جنوب لبنان، وخاصة منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك لترسيخ وجودها في شتى أنحاء البلاد.

وذكر ميقاتي: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة… سنبدأ بجنوب الليطاني من أجل سحب السلاح وأن تكون الدولة متواجدة على كل الأراضي بدءا من الجنوب”.

(رويترز)