ميقاتي: لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية

بيروت: قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، إن حكومته لا تقبل استخدام الساحة المحلية لتصفية الحسابات الخارجية.

جاء ذلك في تعليق ميقاتي على الاشتباكات المسلحة الدائرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت، حسب بيان لمكتب رئيس الحكومة الإعلامي.

وقال ميقاتي: “نحن نتابع مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات ولا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين”.

وأضاف أن “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة”.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني، أن “على كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة”.

وأشار إلى أنه تواصل مع الجهات الأمنية ومخابرات الجيش وتبين أن هناك وقفا جديا لإطلاق النار “لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مسؤول طبي في مدينة صيدا عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات المسلحة بمخيم عين الحلوة في مدينة صيدا إلى 9 قتلى و40 جريحا.

ويشار إلى أن الاشتباكات مستمرة في المخيم بشكل عنيف وواسع.

ومنذ السبت، تدور في المخيم اشتباكات بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة “فتح” عقب عملية إطلاق نار استهدفت الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة ما أدى إلى جرحه، وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

(الأناضول)