ميقاتي للبنانيين: الخطر يهددنا وتضامننا اليوم هو أقوى رد على العدوان الإسرائيلي

“القدس العربي”: قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، اليوم السبت، إن الخطر يهدد بلاده، وذلك بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية أمس الجمعة إلى استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لـ”حزب الله”.

وقال ميقاتي إن ما يحدث في الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق اللبنانية خير دليل على ما يبيته العدو.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في القيام بواجبها بالتعاون مع الأهالي وكل الجهات و”أعتذر عن كل تقصير قد حصل”. وتابع “في هذا الوقت الحرج نجدد التأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في حفظ الوطن”.

وقال “سنتخذ اليوم العديد من الإجراءات للتخفيف مما يعانيه النازحون”.

وشدد “تضامننا اليوم هو أقوى رد على العدوان الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “الخطر يتهدد كل لبنان وجميع الطوائف”.

وأعلن ميقاتي أيضا أن جميع مؤسسات الدولة ستُغلق يوم الإثنين.

وجاء تصريح ميقاتي خلال اجتماع طارئ للحكومة انعقد لدى عودة ميقاتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.