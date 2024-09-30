ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني

بيروت: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين استعداد بلاده لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن ميقاتي قوله، في تصريحات صحافية بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم : “عقدت اجتماعا مهما مع نبيه بري، وقدمت له بداية تعازي الحارة باستشهاد حسن نصرالله وسائر الشهداء، كما وضعت دولته في أجواء الحركة الدبلوماسية التي قمت بها في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتأييد الذي حصل للبنان”.

وأضاف :”أكدنا في خلال هذا اللقاء موقفنا الذي أعلناه في نيويورك وخلاصته الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا”.

وتابع :” كل هذه الدول أصدرت بيانا ونحن كحكومة، وبعد الاتصال مع الرئيس بري، نؤكد تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان ومنها وقف إطلاق النار فورا من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملا”.

ومضى قائلا :”نحن نرحب بكل ما ورد في النداء ونتعهد بتطبيقه فورا. هذا هو الموقف اللبناني الرسمي الذي أكدته في بيان صدر فور صدور النداء، واليوم بعد اجتماعي مع الرئيس بري اؤكد مجددا موافقتنا على هذا النداء”.

وقال:” هذا الأمر مهم جدا ونحن مستعدون لتطبيق القرار 1701 ، وفور وقف اطلاق النار نحن مستعدون لإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب”.

وأضاف ميقاتي :”كذلك بحثنا في المواضيع الداخلية وبخاصة موضوع النازحين الذي يهم الرئيس بري وهو كان حريصا على تأمين كل ما يلزم لهم، فشرحت له عن المعطيات الموجودة لدى الحكومة وبخاصة ما نقوم به مع وجود هذا العدد الكبير من النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وبعلبك وكل المناطق” .

ولفت بالقول :”نحن نحاول قدر الإمكان أن نسد الثغرات، وكما قلت بالأمس إنها ليست عملية سهلة، فهي تبدأ بإيجاد مراكز إيواء والمستلزمات الحياتية والغذائية وكل الأمور الصحية والسلامة داخل مباني الايواء، وغدا صباحا سأعقد اجتماعا مع الدول المانحة لطلب المساعدة للبنان”.

وأعلن قبول كل الهبات والمساعدات التي ستأتي عبر الأمم المتحدة وتوزيعها بكل شفافية، “لاننا نريد أن تصل هذه المساعدات إلى اللبنانيين المحتاجين في هذا الظرف الصعب”.الحكومة تقوم بدورها، وفي حال الحاجة لأي قرار أساسي فدولة الرئيس بري أعرب عن دعمه للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لتجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تطرأ”.

وقال :”تحدثنا أيضا عن المسار الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ، وأكد بري خلال اللقاء أنه فور حصول وقف إطلاق النار ستتم دعوة مجلس النواب إلى انتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحد لأحد”.

وأوضح ميقاتي أن “هذا الأمر هو من الإيجابيات التي يجب أن نستفيد منها في أسرع وقت من أجل استقامة المؤسسات الدستورية واكتمال عقدها وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.

(د ب أ)