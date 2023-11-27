ميقاتي: نحن طلاب سلام لكن نرفض “تدنيس” الأرض اللبنانية

بيروت: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي رفضه تدنيس الأرض اللبنانية، وذلك في ظل ما يشهد جنوب لبنان من اعتداءات ترافقت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال ميقاتي في تصريحات لقناة “TRT” التركية مساء الأحد: “لا نريد حربا ونحن طلاب سلام، لكن في الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية”.

وأضاف: “إن قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل تبقى كما هي، لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن إليها”.

وتابع ميقاتي: “في هذه النفسية الإجرامية الموجودة لدى العدو الإسرائيلي بِقتل الأطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تعطى، ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يوميًا، ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية”.

وردا على سؤال قال ميقاتي: “نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)