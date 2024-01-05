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ميقاتي يحذر من جر لبنان إلى حرب إقليمية

5 - يناير - 2024

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

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بيروت: حذر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، من خطورة المحاولات الرامية إلى جر بلاده لحرب إقليمية ستكون لها عواقب وخيمة عليها وعلى ودول الجوار.
جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
وأوضح البيان، أن الجانبين “ناقشا خلال الاتصال الوضع في لبنان، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد ميقاتي، خلال الاتصال، “على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فـورا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي”.
وعبّر “عن خطـورة المحاولات الرامية إلى جر لبنـان إلى حرب إقليمية”.
وقال إن “اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع فـي المنطقة، ستكون له عواقب وخيمة فـي حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار”.
ونفذت إسرائيل غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضي، اغتالت فيها القيادي في حماس صالح العاروري، وستة من مرافقيه، وفق إعلام لبناني.
من جانبه، حذر وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، “من خطورة المحاولات الرامية إلى جر لبنان لحرب إقليمية” وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وقال إن “اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة، سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار” بحسب ذات المصدر.
وأكد وزير الخارجية القطري، على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي”.
و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 8:00 م

    لم يعد ينفع التحذير مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان، قل بلغ السيل الزبى فالحرب تقرع على أبواب لبنان يا إخوان 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀🚀

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