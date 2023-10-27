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ميقاتي يطلب إعداد تقرير عن أضرار اعتداءات إسرائيل على حقول الزيتون

منذ 4 ساعات

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بيروت: طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الأضرار التي تسببت بها الاعتداءات الإسرائيلية على حقول الزيتون جنوب لبنان، لرفع شكوى ضد إسرائيل، وذلك خلال لقائه المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبد اللطيف غديرة.

وطلب الرئيس ميقاتي “تشكيل لجنة فنية، تعمل على إعداد تقرير شامل، بعد إجراء كشف حسي على الأضرار التي تسببت بها الاعتداءات الإسرائيلية في حقول الزيتون، وخصوصاً موسم قطاف الزيتون لهذا العام في المناطق الجنوبية الحدودية، والآثار المترتبة عن استخدام العدو لقنابل الفسفور المحرمة دوليا على هذا القطاع”.

من جهته “وضع الوزير عباس الحاج حسن (وزير الزراعة) الرئيس ميقاتي في أجواء تطور العلاقة والتعاون بين المجلس التنفيذي الدولي للزيتون ووزارة الزراعة والحكومة اللبنانية”.

بدوره شرح غديرة للرئيس ميقاتي “مجالات التعاون، إن كان في مجال توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، أو عملية تصنيع الزيتون وتعبئته وتسويقه”.

يذكر أن المدفعية الإسرائيلية تقوم بشكل شبه يومي باستهداف مناطق حرجية ومناطق مزروعة بأشجار الزيتون بالقذائف الفسفورية ما يؤدي إلى نشوب حرائق في المناطق المستهدفة، وذلك منذ اندلاع المواجهات بين “حزب الله” وإسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

(د ب أ)

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