ميقاتي يطلب من قائد الجيش ومدير الأمن العام التشدد في الإجراءات على المعابر- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

بعد زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن محاولة “حزب الله” استخدام معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان”، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري طالباً “التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية- السورية بعد المزاعم الإسرائيلية”.

وتبلغ رئيس الحكومة من قائد الجيش “أن الجيش متشدد جداً في الإجراءات التي يتخذها على المعابر الحدودية ولا سيما عند معبر المصنع”.

وأفاد مراسلون ميدانيون من المصنع عن زحمة سير على المعبر نتيجة حالات التفتيش للشاحنات والتدقيق في حركة العابرين.

من جهته، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية “أن معبر المصنع مدني وكل شيء يمرّ عبره خاضع للأجهزة الرقابية الأمنية والإدارية اللبنانية من أمن عام إلى جمارك إلى جيش لبناني”.

وكان أفيخاي أدرعي اتهم “حزب الله” بتهريب الأسلحة من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي، وكتب على منصة “إكس”: “إن الجيش الإسرائيلي يحث دولة لبنان على أجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا”.

وأضاف “منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع المعبر الرئيسي الذي ينقل “حزب الله” من خلاله الوسائل القتالية، مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر”، محملاً “الدولة اللبنانية مسؤولية المعابر الرسمية”، قائلاً “إنها قادرة أن تمنع “حزب الله” من المرور من هذه المعابر”.