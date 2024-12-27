ميقاتي ينفي تبلّغ لبنان عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب بعد انقضاء هدنة الـ60 يوماً

بيروت- “القدس العربي”:

فيما تجاوزت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريان الهدنة 800 خرق، انشغل لبنان الرسمي والشعبي بما يورده الإعلام العبري تباعاً عن احتمال عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد فترة الـ 60 يوماً.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” “أن الجيش الإسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المحدد للانسحاب من لبنان على أنه تاريخ مقدس”. وجاء هذا الكلام بعد ما أوردته “هآرتس” العبرية نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي من أنه يخطط لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الـ 60 يوماً “إن لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته المضمنة في اتفاق وقف النار ببسط سيطرته على كامل الجنوب”، موضحة أنه “في هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها حالياً حتى يكمل الجيش اللبناني انتشاره”.

في غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي معلومات صحافية مفادها أن “لبنان تبلغ بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوماً من الهدنة”، وأكد المكتب الإعلامي، في بيان، “أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والموقف الثابت الذي أبلغه دولة الرئيس ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف إطلاق النار، ينص على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية. وهذا الموقف كرره دولة الرئيس، أمس الأول، خلال الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية الكثيفة التي أجراها من أجل انسحاب العدو من القنطرة وعدشيت والقصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أن دولة الرئيس كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسية لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت، وطالب بوجوب الالتزام الإسرائيلي الكامل بالانسحاب، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم”.

وأضاف البيان أن “المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تُجدي نفعاً، فالحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والدبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمل مسؤوليته، ولكنها، وحرصاً منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها”.

ضرب 7 معابر

وعلق قائد سلاح الجو الإسرائيلي ميجور جنرال تومر بار على وقف إطلاق النار مع حزب الله أمس الجمعة، قائلاً “إنه يحاول استرداد مكانته واختبار كيف سننفذ بصرامة هذه التفاهمات. ولا يجب التهاون مع هذا”، بحسب صحيفة “يديعوت” الإسرائيلية. وأضاف “هذا الصباح، ضربنا سبعة معابر على طول الحدود السورية اللبنانية. نفهم أنهم يحاولون اختبارنا وتهريب أسلحة مجددا”.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وينص الاتفاق ايضاً على انسحاب القوات الإسرائيلية التي غزت في أول أكتوبر/تشرين الأول جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله، في غضون 60 يوماً من سريان الاتفاق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي. وقدم لبنان شكاوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية هذه الخروقات.

وهذا الموقف كرره دولة الرئيس أمس خلال الاتصالات الديبلوماسية والعسكرية الكثيفة التي أجراها من أجل انسحاب العدو من القنطرة وعدشيت والقصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أن دولة الرئيس كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسية لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت، وطالب بوجوب الالتزام الإسرائيلي الكامل بالانسحاب، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم”.

وأضاف البيان “أن المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تُجدي نفعاً، فالحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمّل مسؤوليته، لكنها، وحرصاً منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها”.

غارة على جنتا

وكان تصاعد الخروقات الاسرائيلية لوقف النار طغى على ما عداه من اهتمامات، ونفّذ الطيران الحربي غارة على 3 مواقع في جرود قوسايا في البقاع، وسُمع دوي انفجار قوي في السلسلة الشرقية في البقاع، تزامناً مع تحليق للطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض.

غارة جديدة على المعابر الحدودية… وجيش الاحتلال: تاريخ الانسحاب ليس مقدساً

وهذا الاستهداف للبقاع هو الثاني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في لبنان، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على سهل بلدة طاريا، غرب مدينة بعلبك فجر يوم الأربعاء. من جهة أخرى، قصفت القوات الاسرائيلية اطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو أغارت على بنى تحتية في معبر جنتا الحدودي بين لبنان وسوريا لمنع نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان. وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامه لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله الذي يستخدم البنى التحتية المدنية بغية تنفيذ نقل أسلحة مخصصة لتنفيذ اعتداءات ضد مواطني إسرائيل”.

وأضاف أدرعي: “تقود الوحدة 4400 المسؤولة عن تسليح حزب الله وتهريب الأسلحة من ايران ووكلائها إلى لبنان وتسعى إلى زيادة حجم الوسائل القتالية التي يمتلكها حزب الله. منذ تأسيسها أقامت الوحدة محاور عديدة واستراتيجية لنقل تلك الوسائل على الحدود بين سوريا ولبنان. خلال الحرب وفي إطار حملة “سهام الشمال” شن سلاح الجو مرات عديدة غارات واسعة وعمليات استهداف دقيقة لمسؤولين في الوحدة ومحاور نقل الوسائل القتالية المختلفة. وشملت هذه الجهود عملية القضاء على قائد الوحدة 4400 محمد جعفر قصير في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر في بيروت وخليفته المدعو علي حسن غريب في دمشق بعد عدة أسابيع إلى جانب عدد آخر من المسؤولين في الوحدة”.

وختم “تأتي هذه الغارات في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وعرقلة جهود حزب الله اعمار محاور نقل الأسلحة. وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وفق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار”.

تحرك لبناني

إلى ذلك، يستعد لبنان للتحرك مجدداً في اتجاه مجلس الامن الدولي لمطالبته بإصدار بيان يطلب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701. وكان الرئيس ميقاتي اتصل برئيس لجنة المراقبة الخماسية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز عبّر فيه عن احتجاجه على التوغل الإسرائيلي الأخير في اتجاه وادي الحجير.

بيروت تستعد للتحرك في اتجاه مجلس الأمن طلباً لالتزام تل أبيب بالقرار 1701

في المواقف، لفت أن الرئيس السابق إميل لحود اعترض على الخروقات الإسرائيلية اليومية، وقال في تصريح “بعد مرور أكثر من شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يبدو واضحاً أن المقاومة تصرفت وفق أخلاقها والتزمت كل بندٍ في الاتفاق، بينما إسرائيل تصرفت أيضاً وفق أخلاقها وتقوم بخروقات يومية، من غاراتٍ واغتيالاتٍ وتوغلٍ بري، حتى أن المساحات التي يتواجد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتت أوسع من ذي قبل، وذلك كله تحت أنظار الفريقَين الأمريكي والفرنسي في لجنة المراقبة اللذين يبدو أنهما منحازَان مع الإسرائيلي”. وأضاف “ان ذلك كله رسالة إلى بعض اللبنانيين الذين سوّقوا، طوال عقودٍ من الزمن، لفكرة أن المقاومة تستجلب الاعتداءات ما يوجب القضاء على حزب الله لكي نعيش في هدنةٍ شاملة مع العدو، بينما نرى اليوم أن المقاومة ملتزمة بالهدنة ويستمر العدو بانتهاكاته التي تثبت أن لا بديل عن المقاومة، ولولاها لكان جيش الاحتلال يسرح ويمرح في بيروت”. وختم لحود “لمن يراهن على الاستسلام ونهاية المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي، نؤكد له أن ذلك مجرد وهم، ولكل صبرٍ حدود، وهذا ما ستثبته الأيام”.