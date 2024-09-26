ميقاتي ينفي توقيع مقترح وقف إطلاق النار.. ونتنياهو يصدر تعليماته بمواصلة القتال

بيروت- “القدس العربي”:

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي توقيعه على مقترح وقف إطلاق النار، وصدر عن مكتبه الإعلامي بيان جاء فيه: “يتم التداول بخبر مفاده “أن دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن والوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين”.

وأكد البيان “أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ونذكّر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تقارير بشأن إصداره أوامر بتهدئة الهجمات في لبنان.

وأعلن نتنياهو أنه “أصدر تعليمات للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته”، مشيرًا إلى أنه “لم يقدّم أي رد على الاقتراح الأمريكي الفرنسي لوقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت القناة “12” العبرية (خاصة) أن نتنياهو أوعز للجيش بتخفيف هجماته على لبنان، على خلفية المفاوضات لوقف إطلاق نار مؤقت.

وقالت القناة إن “مصادر في مكتب رئيس الوزراء أكدت صباح الخميس أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار لغرض المفاوضات مع حزب الله بوساطة الدول الغربية”.

ونقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه إن وقف إطلاق النار سيكون لمدة 21 يوما على طول “الخط الأزرق”، وتتفاوض إسرائيل و”حزب الله” خلال هذه الفترة على حل محتمل للصراع.