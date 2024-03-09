سياسة | دولي

ميكروفون مفتوح يكشف تفاصيل محادثة بايدن مع نتنياهو

9 - مارس - 2024

رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو

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واشنطن: كشف ميكروفون مفتوح بجانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاصيل محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، حول مسألة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وإلى جانب الميكرفون المفتوح، رصدت الكاميرات المحادثة بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، بعد خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي الجمعة.

وأبلغ بينيت، الرئيس الأمريكي بزيارته لإسرائيل مؤخرا، وطلب منه مواصلة الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورد عليه بايدن بالقول: “أخبرت بيبي (نتنياهو).. وقلت له أنا وأنت سنقوم باجتماع؛ تعال إلى المسيح”.

في إشارة إلى مصطلح بالإنكليزية الأمريكية، يتم استخدامه للإشارة إلى “جدية اجتماع ما”.

يشار إلى أن تعبير “تعال إلى المسيح” (Come to Jesus) في اللغة الإنكليزية تعني الجدية في الاجتماع.

وفي رد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان محبطا من نتنياهو بخصوص المساعدات، رد بايدن بـ”نعم”.

وخلال خطاب حالة الاتحاد، أعلن بايدن، أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، وأن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض القطاع.

(الأناضول)

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  1. يقول محمد -الجزائر:
    مارس 9, 2024 الساعة 5:33 م

    الميناء الامريكي بديلا عن معبر رفح للتمكين الإسرائيلين من التحكم في المساعدات ومراقبة ما يدخل إلى غزة. المساعدات ستسلم للمجموعة من المتاعونون الفلسطينيون مع الإسرائيلين وهم بدورهم يوزعونها على الغزوايين. إنشاء سلطة جديدة أي سلطة المساعدات.
    ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

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  2. يقول مواطنة لبنانية- فرنسية:
    مارس 10, 2024 الساعة 8:38 ص

    بدهم يعملوا من الشعب الفلسطيني شعب assisté،يعني مش قادر يدير نفسه بنفسه والحقيقة هي العكس تماماً.
    يعني قشة كبريت ما بتمرق من دون ما تمرّ بوكر الحرامية المتخلفين السفلة اولاد الحرام الصهاينة.
    وهم اهل البلد وكل متر مربع بفلسطين هي للشعب الفلسطيني.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2024 الساعة 10:07 ص

    ههه الله فاضحهم من حيث لا يعلمون 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🚀🚀

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