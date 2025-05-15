ميكروفون يلتقط تعليق ترامب في قصر لوسيل القطري ويشعل التفاعل على مواقع التواصل- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أثار مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى قصر لوسيل في قطر، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما التقط ميكروفون تعليقاً عفويًا له عند وصوله إلى القصر برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.

وقال ترامب، بصوت سُمع بوضوح عبر الميكروفون: “منزل جميل”، في إشارة إلى فخامة قصر لوسيل، الذي استُقبل فيه مساء الأربعاء.

الرئيس ترامب لأمير دولة قطر : “لديك منزل جميل”. pic.twitter.com/nzlwUkTdL4 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 14, 2025

وفي مقطع آخر، عبّر ترامب عن إعجابه بتصميم القاعة التي احتضنت مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات، مشيدًا بـ”الرخام الأبيض” الذي تميز به المكان.

زيارة ترامب إلى الدوحة جاءت ضمن جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات، واستمرت ثلاثة أيام.

وشهدت الجولة توقيع حزم من الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية والاستثمارية بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.