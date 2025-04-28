ميكرو ألجو الصينية للتكنولوجيا تحقق أرباحا خلال العام الماضي

بكين: أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية ميكرو ألجو اليوم الاثنين تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي بقيمة 4ر53 مليون يوان (3ر7 مليون دولار) مقابل خسائر صافية بقيمة 2ر266 مليون يوان خلال العام السابق.

وقالت ميكرو أجلو في بيان “هذه العودة إلى الربحية تعود بدرجة كبيرة إلى التحول الكبير للشركة عن قطاع رقائق وخدمات الذكاء الاصطناعي وتحصيص مواردها نحو تحقيق أداء قوي في قطاع خدمات المعالجة المركزية للخوارزميات، والذي شكل 100% من إيراداتها”.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 5ر541 مليون يوان (3ر75 مليون دولار).

وفي ديسمبر الماضي استعادت الشركة اشتراطات الإدراج في بورصة ناسداك، بعد أن حافظت أسهمها على سعر إغلاق قدره دولار واحد أو أكثر لمدة عشرة أيام عمل متتالية.

(د ب أ)