ميلاد تحت الركام… ليس بالدين وحده يحيا البشر

سقطت يوم الثلاثاء الفائت قذيفة صاروخية في منطقة قريبة جدا من مبنى كنيسة قرية أقرث المهجّرة الواقعة في أعالي الجليل الغربي، والقريبة من الحدود اللبنانية. نقلت الأخبار أن الصاروخ الذي أطلق من داخل الأرض اللبنانية أصاب الكنيسة وتسبب بأضرار جسيمة، وان أحد ابناء الكنيسة، الذي تصادف وجوده في ساحاتها، أصيب بشكل خطير. قامت بعض المنصات الإخبارية الاسرائيلية بنقل الخبر بسرعة فائقة وكأنها تريد أن تسجّل نقطة في حربها اعلامية بحق «حزب الله»؛ ففي نهاية المطاف، هكذا ستكون الدعاية، في الحرب كل احتمال جائز الوقوع، إما عمدا، وإما عن طريق الخطأ.

حاولت بعض المجموعات الهامشية الاعتراض على قرار الكنائس المحلية في القرى والمدن العربية باقتصار احتفالات العيد على الطقوس الكنسية الدينية، ولكن، كما كانت بيت لحم أختا لغزة كانت الناصرة أختا لبيت لحم ففشل جميع هؤلاء

بعد ساعات من وقوع الحادثة اتضحت الصورة؛ وتبيّن أن الكنيسة لم تصب بشكل مباشر، بل إن بعض الأضرار وقعت في محيطها الخارجي نتيجة للصدمة الارتدادية التي سببتها القذيفة، وتبين كذلك أن عددا من الجنود، الذين كانوا في الموقع، أصيبوا وأصيب، أيضا، المواطن حنا ناصر، ابن قرية أقرث، المواظب على زيارة بقاياها وكنيستها الصامدة، مرتين في الأسبوع، رغم اجتيازه الثمانين عاما من عمر الوجع. خيّب الموت آمال مهندسي الدعاية الإسرائيلية، فلم يمت حنا المسيحي والكنيسة سلمت ولم تصل، هذه المرة، نيران الصاروخ اللبناني إلى حرج حزب الله وبقيت اسرائيل وحدها في هذه الحرب هدّامة الكنائس. وقعت هذه الحادثة والعالم المسيحي يحتفل بحلول عيد الميلاد، حيث كانت عيون أهل المعمورة كلها متجهة نحو فلسطين، صاحبة هذا العيد، ونحو كنائسها ورعاياها الفلسطينيين المسيحيين. كل الناس يتطلعون نحو كمشة العرب المسيحيين الباقية في وطنها، والبعض يشكك في نظافة مواقفهم. وقفت إسرائيل تنتظر عرسها في ساحات الشقاق، بيد أن بيت لحم بقيت اختا لغزة، واختارت أن تصلي لطفلها، يسوع، وهو تحت الحطام، الذي كان وبقي حطام قيم البشر الفاسدين. لم يكن أي خيار آخر أمام رؤساء الكنائس المقيمين في القدس إلا أن يعلنوا مبكرا عن «إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية المخططة لعيد الميلاد المجيد لهذا العام، واقتصار الاحتفالات على الصلوات والطقوس الكنسية الدينية، في ظل العدوان على غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر». لا شك بأن هول المشاهد المريعة التي نقلتها شاشات الأخبار، كانت السبب المباشر وراء موقف الكنائس المذكور، لكنني أعتقد أنه إلى جانب الدافع الإنساني المذكور، لم يستطع هؤلاء الرؤساء الكنسيين والبطاركة تغييب دور ومكانة رعايا كنائسهم المسيحيين، رغم أعدادهم القليلة في فلسطين وداخل إسرائيل، فهؤلاء الرعايا هم أصل المسيحية في هذه البلاد وهم من يسبغون الشرعية على مسيحية المستعمرين، فالأصل والفصل كانا وما زالا فلسطينيين.

إنها واحدة من المحطات التاريخية النادرة في العصر الحديث، عصر ما بعد استعمار الكنائس المشرقية من قبل الدول الغربية، التي يضطر فيها رؤساء معظم كنائس المستعمرين في فلسطين إلى اتخاذ قرار متطرف وغير عادي، وفق منطقهم اللاهوتي والتسيّدي السائد، إذ افضى في النهاية إلى التعاطي مع «الميلاد» ومعانيه الموروثة، وهي مقرونة بمعاني الموت والفداء والقيامة. فميلاد المسيح هذا العام تم تحت التراب وبين الركام، وتحديدا في غزة، وهي حالة مجازية فريدة في حياة المؤمنين بالمسيح، الذين طفق بعضهم يسائلون ربهم، لماذا ترك غزة، ولماذا يحجب وجهه عن غزة؟

إنها أسئلة كبيرة لا يستطيع أن يسألها إلا المؤمن الحقيقي، الثائر على طريقة سيده يسوع، ومثل هؤلاء كثر قد ولدوا في فلسطين، وجدت من بينهم القس منذر إسحق، راعي كنيسة الميلاد اللوثرية في بيت لحم. كنت أتمنى أن أنقل لكم خطبته في العيد بمعانيها المؤثرة واللافتة ولما فيها من روح لاهوتية شرقية مسيحية وطنية، يغفلها العالم الغربي، عمدا واستعلاءً؛ ولا تحظى بتقدير العالمين، العربي والإسلامي، جهلاً وعقيدةً.

«نحن غاضبون.. نحن مكسورون» كان عنوان خطبة القس منذر وفيها يقول: «كان ينبغي أن يكون هذا وقت فرح. بدلا من ذلك، نحن في حداد. نحن خائفون»، ثم يصف ما جرى ويجري في غزة من عمليات قتل وتطهير. ثم يوجه غضبه نحو صمت رؤساء دول العالم ويتساءل: «هل يمكن أن يكون هذا مصيرنا في بيت لحم؟». لم يجب على سؤاله رغم منطقه الصحيح، لكنه، وهو يتذكر بكم العالم وصمته إزاء قتل آلاف الأطفال والأبرياء، يعلن عن انزعاجه من «صمت الله» ويخبره كيف أصبحت «في هذين الشهرين الأخيرين مزامير الرثاء رفيقا ثمينا»، وكذلك كيف بحثنا «في آلامنا وحزننا ورثائنا عن الله فوجدناه تحت الأنقاض في غزة». إن يسوع كان ضحية الإمبراطور ولم يزل وصرخ ويصرخ من تحت الركام إلهي أين أنت؟

لا أعرف مَن من بين رؤساء الكنائس والبطاركة مستعد لأن يتكلم بهذا الفهم والغضب والرجاء، وأن يعلن على الملأ إنه «لو ولد يسوع اليوم لكان قد ولد تحت الركام في غزة»، وإنه «عندما نمجد الكبرياء والغنى، يكون يسوع تحت الركام. وعندما نعتمد على القوة والجبروت والسلاح يكون يسوع تحت الركام. وعندما نبرر ونفسر ونضع نظريات لاهوتية عن قصف الأطفال، يكون يسوع تحت الركام.. يسوع تحت الركام، هذا هو مذوده. إنه مع المهمشين والمعذبين والنازحين.. هذا هو الطفل هو أملنا وإلهامنا». هكذا يكون كلام الغضب، كلام الخوف، كلام الأمل، ومن شاء فليكن هذا كلام المسيحي الفلسطيني المؤمن. فلنسأل، كما يسأل كل فلسطيني، مسيحيا كان أم مسلما: هل ممكن أن يكون هذا مصيرنا، في المثلث والنقب والجليل؟ً

بيننا من يحاول إيهامنا بأن مصيرنا كمسيحيبن داخل إسرائيل مؤمّن، وأننا لن نتأذى من أي سياسة حكومية عتيدة. يبقى هذا الكلام مجرد هراء لا أساس له وتدحضه تجربتنا وينفيه واقعنا الحالي. من يحاول بث هذه الادعاءات بين المواطنين والإصرار على أننا كمسيحيين يجب أن نتميز عن سائر أبناء شعبنا، لا يستهدف إلا زرع التفرقة ونشر الفتنة، وذلك كما حصل في بعض المواقع مؤخرا، عندما حاولت بعض المجموعات الهامشية الاعتراض على قرار الكنائس المحلية في القرى والمدن العربية باقتصار احتفالات العيد على الطقوس الكنسية الدينية، ولكن، كما كانت بيت لحم اختا لغزة كانت الناصرة اختا لبيت لحم ففشل جميع هؤلاء.

من الجائز طبعا أن يصيبنا، نحن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ما أصابنا من قبلُ، وكما سيصيب بيت لحم أو أكثر. ومن ما زال يراهن على مسيحيته الموالية، أو إسلامه الحسن، أو درزيته الطيّعة، ليقرأ مجددا قوانين الكنيست المشرعة في الأعوام الأخيرة، أو يسمع أقوال الحاخام مئير شموئيلي المنشورة في وسائل الإعلام، وفيها يحرض على الأطباء والصيادلة العرب ويتهمهم بأنهم يقومون بقتل المرضى اليهود عمدا في المستشفيات، أو بتشويههم عمدا، ويتمنى أن «تمحى أسماؤهم» وهو دعاء يهودي لموت فلان. ما يحرك عنصرية هذا الحاخام وتطرفه الخطير هي عقيدته الدينية طبعا؛ وهي المحركات ذاتها التي ستدفع سياسات حكومة إسرائيل بعد انتهاء الحرب على غزة باتجاه مواجهة مواطنيها العرب، ولن يشفع لنا سلوكنا المميز والمتعقل، ولا موقفنا ضد معركة حماس وشجبها وإدانة قتل المدنيين العزل، لن يشفع لنا ذلك فعلينا، ونحن «غاضبون ومكسورون» أن نفتش عن سبل خلاصنا قبل أن نندهش من صمت العالم ونسأل: إلهي أين انت؟

أعجبني إيمان القس منذر إسحق، الثائر المسيحي الفلسطيني، الذي وجد أمله وإلهامه بين الركام في غزة؛ وتمنيت لو أشعر مثله، لكنني لست ممن يؤمنون بأنه بالدين وحده ينجو ابن البشر. فكل إله بمؤمنيه معجب، واسألوا إن اردتم ذاك الحاخام، أو ذلك الشيخ، أو هذا الكاهن وكلهم يدعي في الإيمان، حذقا وورعا. للحظات تخيلت ماذا كان سيحصل لو أصاب الصاروخ اللبناني كنيسة أقرث وهدمها، أو أصاب حنا، حارس الأمل والعهد، وقتله. تساءلت عندها: تحت أي ركام كان سيولد يسوع الذي وجده القس منذر تحت ركام غزة؟ لقد عادت أقرث، القرية المغدورة في عام 1951، بعد قصة الصاروخ اللبناني، إلى حضن النسيان، بينما يرقد أبو ناصر، فارسها العنيد، في المستشفى ويحلم ببيادرها، التي تركها وهو في سن العاشرة، وينثر في الفضاء هواءها المخزن في صدرها آهاتٍ وعطرا. حنا الأقرثي الأصيل يعرف، هكذا أظن، أنه بالدين وحده لا ينجو الإنسان، فهو لم يذهب إلى إقرث المهجّرة كي يفتش عن يسوع تحت أي ركام.. حنا يحمل يسوع في قلبه فكرة، تماما كما يحمل فيه فكرة الوطن والايمان.