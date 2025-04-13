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ميلانو الإيطالية.. 15 ألف متظاهر يطالبون بوقف الإبادة في غزة

منذ ساعتين

ميلانو الإيطالية.. 15 ألف متظاهر يطالبون بوقف الإبادة في غزة

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روما: شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 15 ألف شخص طالبوا بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بـ”وقف الإبادة الجماعية في غزة”، و”عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم” و”وقف دائم وفوري لإطلاق النار”.

وانطلقت المظاهرة من أمام محطة القطار المركزية في ميلانو بدعم من جمعيات فلسطينية، ونقابات ومنظمات مجتمع مدني يسارية.

وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات وتدخل من الشرطة خلال مظاهرة دعم لفلسطين في ميلانو، ثاني أكبر مدن إيطاليا.

وشهدت المظاهرة توترا بين المتظاهرين وقوات الأمن عند مرور المظاهرة من ميدان بيا مونتي.

وبحسب معلومات من مصادر محلية، تصاعد التوتر بعد أن قام بعض المحتجين بالكتابة بالطلاء على واجهات عدد من البنوك، وكتب أحدهم عبارة “استهدفوا جورجيا”، في إشارة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتدخلت قوات الأمن واعتقلت بعض المتظاهرين الذين استخدموا الطلاء، ما أدى إلى اندلاع وقوع اشتباك، حيث ردت الشرطة بعنف باستخدام الهراوات، بينما رد بعض المتظاهرين برمي الزجاجات.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بتوقيف 7 متظاهرين خلال الأحداث.

وفي وقت لاحق، نظم عدد من المتظاهرين اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين.

من جهة أخرى، أدان عدد من الساسة، من بينهم رئيس البرلمان إغناسيو لا روسا، الكتابات الموجهة ضد رئيسة الوزراء، وأعربوا عن تضامنهم مع ميلوني.

(الأناضول)

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