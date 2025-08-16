ميلانيا ترامب تبعث برسالة “شخصية” إلى بوتين بشأن اختطاف أطفال أوكرانيين

وصول ميلانيا ترامب لحضور افتتاح مسرحية ”البؤساء“ في مركز كينيدي بواشنطن. 11 يونيو 2025. ا ف ب

أنكوريدج: ذكر مسؤولان في البيت الأبيض أن زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، وجهت رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا، وذلك يوم الجمعة.

وأوضح المسؤولان لوكالة رويترز أن الرئيس ترامب سلّم الرسالة بنفسه إلى بوتين خلال محادثات القمة بينهما في ألاسكا. ولم ترافق ميلانيا، المولودة في سلوفينيا، زوجها في رحلته إلى ألاسكا.

ولم يكشف المسؤولان عن تفاصيل الرسالة، واكتفيا بالقول إنها تناولت مسألة اختطاف الأطفال الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. ولم يسبق أن أشارت أي تقارير أخرى إلى هذه الرسالة.

وتُعد قضية الأطفال الأوكرانيين من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لكييف، التي وصفت ترحيل عشرات الآلاف من الأطفال إلى روسيا، أو إلى مناطق خاضعة لسيطرتها، من دون موافقة ذويهم أو الأوصياء عليهم، بأنه جريمة حرب تندرج ضمن تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وفي المقابل، تقول موسكو إنها تقوم بحماية الأطفال المعرضين للخطر في مناطق الحرب.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد أن روسيا تسببت في معاناة ملايين الأطفال الأوكرانيين وانتهاك حقوقهم منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

يُذكر أن ترامب وبوتين عقدا اجتماعًا استمر نحو ثلاث ساعات في قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريدج، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

(رويترز)