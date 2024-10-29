ميلانيا ترامب: زوجي ليس هتلر

واشنطن: قالت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب إن زوجها “ليس هتلر“، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز صباح الثلاثاء.

وقالت ميلانيا في مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز”: “إنه ليس هتلر، وكل أنصاره يقفون خلفه لأنهم يريدون رؤية البلاد ناجحة، ونحن نرى كيف، وما هو نوع الدعم الذي يحظى به” .

وتأتي تعليقات ميلانيا ترامب في أعقاب المقابلات الأخيرة التي أجراها جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، مع صحيفة “ذا أتلانتيك” وصحيفة “نيويورك تايمز” ، والتي قال فيها إن الرئيس السابق دونالد ترامب أشاد بجنرالات الزعيم النازي أدولف هتلر بسبب ولائهم. كما قال كيلي لصحيفة “ذا أتلانتيك” إن ترامب “يندرج بالتأكيد ضمن التعريف العام للفاشي”.

كما قالت نائبة الرئيس، ومنافسة ترامب بالانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، خلال لقاء مع قناة CNN الأسبوع الماضي، إنها تعتقد أن الرئيس السابق “فاشي”.

وقالت ميلانيا ترامب في ظهورها على قناة فوكس نيوز: “إنه يحب بلاده، ويريد أن يجعلها ناجحة ولصالح كل الناس. كما تعلمون، فهو يحب الناس، ويريد أن يجعل هذه البلاد عظيمة مرة أخرى”.

وفي تجمع حاشد يوم الاثنين، تصدى الرئيس السابق ترامب أيضًا لأولئك الذين وصفوه بالفاشي، وقال “كما تعلمون، منذ سنوات مضت، كان والدي ـ كان لدي أب عظيم ورجل قوي ـ يقول دائمًا: “لا تستخدم كلمة نازي أبدًا. لا تستخدم هذه الكلمة أبدًا”. وكان يقول: “لا تستخدم كلمة هتلر أبدًا. لا تستخدم هذه الكلمة”.”