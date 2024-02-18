ميلان بعشرة لاعبين يخسر 4-2 أمام مونزا ويهدر فرصة التقدم للمركز الثاني

مونزا (إيطاليا) : أهدر ميلان فرصة التقدم إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بخسارته 4-2 أمام مونزا بعدما لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين اليوم الأحد.

وظل ميلان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

وتعرض ميلان لأول خسارة في الدوري مرة بعد تسع مباريات بلا هزيمة.

وتقدم ماتيو بيسينا وداني موتا، ثنائي مونزا، لأصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يسجل البديلان أوليفييه جيرو وكريستيان بوليسيتش التعادل في الشوط الثاني.

لكن وارين بوندو ولورينزو كولومبو ضمنا النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بهدف لكل منهما في اللحظات الأخيرة.

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 عندما تم طرد لوكا يوفيتش بسبب تدخل عنيف ضد بيسينا قائد مونزا، إذ ألغى الحكم قراره الأصلي بإنذار المهاجم الصربي بعد مراجعة شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وبوجود جيرو وبوليسيتش ورافائيل لياو على مقاعد البدلاء، سنحت لميلان فرص مبكرة أهدرها يوفيتش وتيو هرنانديز قبل أن يتصدى ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى مونزا لمحاولة من صمويل تشوكويزي.

وافتتح بيسينا التسجيل من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بعدما حصل مونزا على ركلة جزاء إثر مخالفة ارتكبها مالك ثياو وضاعف موتا تقدم صاحب الضيافة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واضطر دي جريجوريو للخروج في نهاية الشوط الأول بعد اصطدام بالرأس بالمدافع أندريا كاربوني.

وفي بداية الشوط الثاني، نزل بوليسيتش ولياو وتيجاني ريندرز وانضم إليهم جيرو بعدها بدقائق، لكن الأمور سارت من سيء لأسوأ بالنسبة لميلان بعد طرد يوفيتش.

وقلص جيرو الفارق بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة لعبها بوليسيتش بالرأس في الدقيقة 64 قبل أن يدرك اللاعب الأمريكي التعادل في الدقيقة 88 من تسديدة متقنة.

لكن مونزا لم يقنع بالتعادل إذ حسم بوندو وكولومبو أول فوز لمونزا على ميلان في دوري الدرجة الأولى.

(رويترز)