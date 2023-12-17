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ميلان يتخطى مونزا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

منذ ساعة واحدة

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روما: حافظ فريق ميلان على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بتغلبه على ضيفه مونزا بثلاثية نظيفة، الأحد، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وعزز “الروسونيري” موقعه في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر والذي يلتقي لاتسيو في وقت لاحق، فيما توقف رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاءت مواجهة مونزا بمثابة فرصة للفريق اللومباردي لمصالحة الجماهير، بعد ما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية، عقب احتلال المركز الثالث في مجموعته النارية الثامنة في دور المجموعات.

وسيطر لاعبو ميلان على مجريات المباراة، بعد ما حسم الشوط الأول لصالحهم بنتيجة هدفين دون رد.

وفاجأ ميلان ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الهولندي تيجاني ريجنديرز، وأضاف الصربي جان كارلو سيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما عزز السويسري نوا أوكافور تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76.

(الأناضول)

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