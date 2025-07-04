ميلان يتعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ريتشي من تورينو

إيطاليا: أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي سامويلي ريتشي من تورينو حتى يونيو/ حزيران 2029 مع خيار للتمديد لعام إضافي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن قيمة انتقال اللاعب (23 عاما) بلغت حوالي 23 مليون يورو (27 مليون دولار).

وكان ريتشي، خريج أكاديمية إمبولي، انتقل إلى تورينو في 2022 وشارك في 113 مباراة مع النادي. وخاض عشر مباريات مع منتخب إيطاليا منذ ظهوره الأول في 2022.

وسيعزز وصول ريتشي خيارات ميلان في خط الوسط بعد انتقال تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي.

(رويترز)