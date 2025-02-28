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 ميلان يتكبد خسارته الثانية تواليا بالدوري الإيطالي

28 - فبراير - 2025

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إسطنبول: تكبد فريق ميلان هزيمته الثانية تواليا في الدوري الإيطالي، بالخسارة أمام مضيفه بولونيا بهدفين لهدف، الخميس، على ملعب “ريناتو دالارا”، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للمسابقة.
وأهدر “الروسونيري” فرصة جديدة للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن.
في المقابل، استعاد بولونيا بهذا الفوز توازنه سريعا بعد خسارته المفاجئة السبت الماضي أمام بارما بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ويتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب.
افتتح البرتغالي رافائيل لياو التسجيل لميلان في الدقيقة 43 من انفراد تام بالمرمى قبل أن يراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك، لكن الأرجنتيني سانتياغو كاسترو منح التعادل لبولونيا في الدقيقة 48.
وحسم بولونيا المواجهة لصالحه، بعدما خطف لاعبه السويسري دان ندوي الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

(الأناضول)

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