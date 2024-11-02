ميلان يستعد لمواجهة ريال مدريد بالفوز على مونزا في الدوري الإيطالي

روما: فاز ميلان على مضيفه مونزا /1 صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل تيجاني ريندرز هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 43.

ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مونزا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.

ويأتي الفوز في توقيت جيد بالنسبة لميلان الذي يستعد للقاء ريال مدريد الإسباني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة، بعد فوزه في الجولة الماضية على كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الفريق قد خسر أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى أمام ليفربول الإنكليزي بهدف مقابل ثلاثة أهداف، ثم أمام ليفركوزن الألماني بهدف نظيف.

وعانى ميلان، بطل الدوري 19 مرة أخرها موسم 2022/2021، من انتقادات عديدة من الجماهير وبصفة خاصة للمدرب البرتغالي الجديد باولو فونسيكا، والذي تولى مسؤولية الفريق بداية هذ الموسم خلفا لستيفانو بيولي.

(د ب أ)