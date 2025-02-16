ميلان يصالح جماهيره بالفوز على فيرونا في الدوري الإيطالي

روما: فاز ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا 1/صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط خلف لاتسيو صاحب المركز الخامس، ونقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز السادس والذي يلعب اليوم الأحد مع إنتر ميلان، وبفارق نقطة خلف فيورنتينا الذي يلعب غدا أيضا مع كومو.

على الجانب الآخر يحتل فيرونا المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

وصالح ميلان جماهيره بالفوز على فيرونا، وذلك بعد خيبة الأمل على المستوى القاري، بالهزيمة صفر/ 1 على يد فينورد روتردام الهولندي في ذهاب ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وتنتظره مواجهة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه ووسط جماهيره.

وسجل سانتياغو خيمنيز هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 75، حيث لعب أليكس خيمينز لاعب الوسط كرة طولية ذكية لزميله رافائيل لياو المنطلق من الجهة اليسرى، ليوجهها إلى خيمنيز المتمركز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

(د ب أ)