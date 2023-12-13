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ميلان يصعق نيوكاسل في ختام مشوارهما بدوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

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نيوكاسل (إنكلترا):  تمكن البديل صمويل تشوكويزي من تسجيل هدف متأخر مذهل ليمنح ميلان الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك ليودع الفريقان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وفي مرحلة ما من ذروة الإثارة بالمجموعة السادسة، بدا نيوكاسل في طريقه لدور الستة عشر بعدما تقدم بهدف جولينتون السريع في الشوط الأول، تزامنا مع تأخر باريس سان جيرمان في ألمانيا أمام بروسيا دورتموند.

لكن ميلان، البطل سبع مرات، كان أفضل بكثير في الشوط الثاني بعد أن فقد نيوكاسل طاقته وأدرك كريستيان بوليسيك التعادل للفريق الإيطالي بعد مرور ساعة من تمريرة أوليفييه جيرو.

ومع سعي الفريقين لتحقيق الفوز، سدد برونو جيمارايش تسديدة ارتدت من العارضة بعد تصدي من مايك مينيان حارس ميلان قبل أن يسدد رافائيل لياو في القائم على الطرف الآخر.

وضمنت هجمة مرتدة رائعة الفوز لميلان حيث سجل تشوكويزي هدفا ليذهل جماهير الفريق المضيف.

ومع تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع دورتموند متصدر المجموعة، تمكن ميلان من الحصول على مقعد في الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث بينما خرج نيوكاسل من المسابقات الأوروبية باحتلاله المركز الأخير.

(رويترز)

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