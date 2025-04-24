ميلان يضرب إنتر بثلاثية في الديربي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

ميلانو: تلاعب ميلان بجاره وغريمه إنتر ميلان وهزمه بنتيجة 3 / صفر على ملعب سان سيرو، اليوم الأربعاء، ليتأهل لنهائي كأس إيطاليا.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بضربة رأس قوية في الدقيقة 36 مستفيدا من عرضية لزميله أليكس خيمينيز في الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 49، أضاف يوفيتش الهدف الثاني له ولفريقه بعد ركلة ركنية نفذها الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وأكمل لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز ثلاثية ميلان في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من رافاييل لياو.

وصعد ميلان للمباراة النهائية متفوقا بنتيجة 4 / 1 في مجموع المباراتين، بعدما تعادل الفريقان في ذهاب قبل النهائي بنتيجة 1 / 1 في الثاني من أبريل/نيسان الجاري.

وواصل إنتر ميلان الترنح في الفترة الأخيرة بعد خسارته أمام بولونيا بهدف في الدوري يوم الأحد الماضي، وقبلها تعادل بصعوبة بالغة على ملعبه أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2/2 ليتأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويضاعف الخروج من كأس إيطاليا الضغوط على إنتر ميلان الذي يستعد لخوض مباراتين حاسمتين في الأسبوع المقبل، حيث سيلاقي روما في الدوري يوم الأحد، وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفا على برشلونة الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما ميلان، فواصل علو كعبه في الديربي على مدار خمس مباريات بين الفريقين هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث بعد الفوز 2 / 1 في الدور الأول من الدوري ثم الفوز 3 / 2 في نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في يناير/كانون الثاني الماضي بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقي ميلان في المباراة النهائية أمام المتأهل من بولونيا وإمبولي، اليوم الخميس.

وكان بولونيا فاز ذهابا بنتيجة 3 / صفر خارج ملعبه.

(د ب أ)