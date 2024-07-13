ميلان يعطي دياز قبلة الحياة مع ريال مدريد

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية، بأن إدارة نادي ميلان الإيطالي، في طريقها لتقديم يد العون “ضمنيا” للدولي المغربي براهيم دياز مع ناديه ريال مدريد، بعد اقتران مستقبل ميسي الأتراك بعملاق جنة كرة القدم، في صفقة إعارة محتملة، على إثرها سيحصل أسد أطلس على دفعة معنوية هائلة، بخروج أحد المنافسين على مكان أو دور مركب في مشروع المدرب كارلو أنشيلوتي لمدة موسم أو اثنين على أقل تقدير.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن منصة “ميديا سيت” الإيطالية، أن المسؤولين وأصحاب القرار في قلعة “سان سيرو”، لديهم رغبة جامحة في استنساخ تجربة دياز مرة أخرى، بالأحرى يخططون لاستعارة اليافع التركي أردا غولر، من النادي الملكي لمدة عامين، على أمل أن يحاكي نجاحات لاعب مانشستر سيتي الأسبق، الذي تحول في غضون ثلاث سنوات بقميص الروسونيري، من مجرد موهبة تبحث عن بيئة مناسبة من أجل التطور واكتساب الخبرات اللازمة، إلى النسخة البراقة التي دفعت بطل أوروبا وإسبانيا، لإعادته مرة أخرى إلى “سانتياغو بيرنابيو” في مثل هذه الأيام العام الماضي.

وجاء في نفس التقرير، أن الانطباع المذهل الذي تركه دياز مع ميلان في الفترة بين عامي 2020 و2023، هو ما شجع الإدارة لفتح باب المفاوضات مع مسؤولي النادي الملكي، لوضع الخطوط العريضة على صفقة انتقال غولر إلى “سان سيرو” على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، تماما كما حدث مع صاحب الـ25 عاما، عندما وافق المدرب المدريدي السابق زين الدين زيدان على إرساله إلى الفريق اللومبارديني على سبيل الإعارة، لكي يشتد عوده ويصبح مؤهلا لتحمل ضغوط اللعب لناد بحجم ريال مدريد.

كما أشارت الشبكة الإيطالية إلى انبهار المدرب الجديد باولو فونسيكا ومساعديه، بالنسخة المميزة التي كان عليها غولر مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، والتي خرج منها بحصيلة لا بأس بها من الأرقام القياسية، أبرزها دخوله قائمة أصغر اللاعبين تسجيلا وصناعة للأهداف في نفس النسخة، بعد الهداف التاريخي لليورو واللعبة برمتها كريستيانو رونالدو مع البرتغال عام 2004، والإنكليزي واين روني في نفس العام، قبل أن ينضم الإسباني لامين يامال لهذه القائمة، بعد هدفه الهوليودي في شباك فرنسا في قمة نصف نهائي اليورو الحالي، التي حسمها الماتادور بنتيجة 2-1، ولهذا رحب المدرب البرتغالي بفكرة استقطاب الصغير التركي، لاعتقاده بأنه سيكون براهيم دياز الجديد.

وفي الختام، لفتت المنصة إلى أنه في حال سارت الأمور كما يخطط لها نادي ميلان، فإن الدولي المغربي سيكون الرابح الأكبر من خروج غولر من حسابات الميستر كارليتو في المرحلة القادمة، لا سيما بعد وصول حدة المنافسة سواء على مكان في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء إلى مستويات غير مسبوقة، بانضمام الميغا ستار الفرنسي كيليان مبابي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ومستقبل هجوم البرازيل إندريك، جنبا إلى جنب مع باقي المواهب النادرة في الثلث الأخير من الملعب، مثل الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، الأمر الذي سيصب في مصلحة براهيم وحظوظه في الحصول على دقائق لعب لا تقل عن بأي حال من الأحوال عن حضوره في موسمه الأول بعد عودته من الإعارة الطويلة.

وسجل دياز حضوره فيما مجموعه 2.066 دقيقة لعب في مختلف مسابقات الموسم الماضي، منهم 1.551 دقيقة في 31 مباراة على مستوى الدوري الإسباني، و319 دقيقة في تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا، وبوجه عام، ساهم في تسجيل 21 هدفا، بإجمالي 12 هدفا من توقيعه بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، من مشاركته في 44 مباراة في كل بطولات موسم ثلاثية “كأس السوبر الإسبانية، والدوري الإسباني وكأس الأبطال الخامسة عشر”.