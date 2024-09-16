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ميلان يعلن غياب لاعبه الجزائري حتى نهاية 2024

16 - سبتمبر - 2024

إسماعيل بن ناصر (وسط)

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ميلانو: أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، عن غياب الجزائري لاعبه إسماعيل بن ناصر عن الملاعب لنهاية العام الجاري 2024.

وكشف النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بن ناصر أجرى عملية جراحية على مستوى الساق في فنلندا، صباح اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن اللاعب الجزائري الدولي يحتاج أربعة أشهر للتعافي بعد هذه العملية الجراحية.

واستهل ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بنتائج متواضعة، حيث حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلين وخسارة في أول أربع جولات.

ويستعد الفريق الإيطالي لمواجهتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يلعب ضد ليفربول غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، ثم يواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان في الديربي يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة للدوري.

كما ستحرم العملية الجراحية إسماعيل بن ناصر من استكمال المشوار مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 حيث سيلعب محاربو الصحراء أربع مباريات أمام توغو ذهابا وإيابا في تشرين الأول/ أكتوبر، ثم يلاقي غينيا الاستوائية وليبيريا في تشرين الثاني/ نوفمبر.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات بفوزين على غينيا الاستوائية وليبيريا خلال الأسبوع الماضي.

(د ب أ)

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