ميلان يفلت من الهزيمة ويتعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

روما: أفلت ميلان من الهزيمة أمام ضيفه فيورنتينا وتعادل معه 2/2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا بهدف في الدقيقة السابعة، حيث سجله مالك ثياو، مدافع ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه، وبعد ثلاث دقائق من ذلك سجل الفريق الضيف الهدف الثاني عن طريق هدافه ونجمه مويس كين.

وسجل ميلان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 23 عن طريق تامي أبراهام، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 64.

وجاءت نتيجة التعادل لتضعف من حظوظ الفريق في الوصول إلى أحد المراكز الأربع الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، وهو يبتعد عن المراكز المذكورة بفارق ثماني نقاط.

على الجانب الآخر، لم تأت النتيجة بفائدة بالنسبة لفيورنتينا، الذي رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي سيواجه أتالانتا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل فيورنتينا هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة 89 بداعي التسلل على لاعبه دودو، واستمرت المحاولات حتى نهاية المباراة لكنها لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

(د ب أ)