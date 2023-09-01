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ميلان يفوز على روما وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً

منذ 21 دقيقة

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روما:  انفرد فريق ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه روما 1/2 خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه أوليفييه جيرو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل ميلان الهدف الثاني عن طريق رافاييل لياو في الدقيقة 48.

وتلقى ميلان ضربة موجعة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد فيكايو توموري.

وتمكن روما من استغلال النقص العددي في صفوف ميلان وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى تسع نقاط، حيث حقق الفوز في أول مباراتين على بولونيا 2 / صفر وعلى تورينو 1/4.

في المقابل، توقف رصيد روما عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام ساليرنيتانا، علما بانه خسر في الجولة الثانية أمام هيلاس فيرونا 2/1.

(د ب أ)

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