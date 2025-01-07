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 ميلان يقلب الطاولة على إنتر وينتزع لقب كأس السوبر الإيطالي

منذ ساعتين

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الرياض: قلب ميلان تأخره بهدفين إلى فوز مثير 2/3 على جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان، ليتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه من خلال المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين.

ونجح ميلان في تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، معادلا بذلك رقم غريمه التقليدي إنتر ميلان، ومبتعدا بفارق لقب واحد فقط خلف يوفنتوس الأكثر تتويجا بالمسابقة عبر تاريخها.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للمدرب البرتغالي الجديد للفريق، سيرجيو كونسيساو، والذي تولى المهمة قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة في الرياض، حيث خلف في المنصب مواطنه باولو فونسيكا الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.

وكان ميلان قد فاز في قبل النهائي على يوفنتوس 1/2، بعدما كان خاسرا بهدف، وهو ما كرره في نهائي البطولة أمام إنتر.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، عن طريق هدافه لاوتارو مارتينيز، قبل أن يضيف مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وعاد ميلان للمباراة بعدما سجل له ثيو هيرنانديز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52، قبل أن يدرك التعادل عبر كريستيان بولسيتش في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل تامي أبراهام الهدف الثالث لميلان.

(د ب أ)

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