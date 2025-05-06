ميلان يقلب تأخره أمام جنوة إلى فوز مثير في الدوري الإيطالي

جنوة: فاز ميلان على جنوة 2-1 في مباراة شهدت سقوطا للأمطار في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم الاثنين، وتحولا سريعا في الشوط الثاني بفضل هدف التعادل الذي أحرزه رافائيل لياو وهدف عكسي سجله مورتن فريندروب.

وأبقت النتيجة ميلان في المركز التاسع برصيد 57 نقطة وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما تتبقى ثلاث جولات في الموسم.

ومع اقتراب خوضه لمباراتين حاسمتين ضد بولونيا، الأولى في الدوري تليها الثانية في نهائي كأس إيطاليا، بدا ميلان سلبيا في أغلب فترات المباراة، وافتقر إلى الاندفاع الهجومي والإبداع، حتى نجح في تحويل دفة الأمور في اللحظات الأخيرة.

وكان مايك ماينان حارس مرمى ميلان هو اللاعب الأفضل في شوط أول سيطر عليه جنوة إلى حد كبير، إذ تصدى لعدة فرص حاسمة ليحافظ على تعادل فريقه حتى الاستراحة.

وبدأ ميلان في استعادة إيقاعه في أواخر الشوط الأول، وكاد أن يتقدم قبل نهايته مباشرة، لكن نيكولا ليالي حارس جنوة حرم كريستيان بوليسيك من التسجيل إثر تسديدة قوية من مدى قريب.

بدأ الشوط الثاني من دون حماس كبير، إذ أثبت هطول الأمطار الغزيرة أنه أكثر انتظاما من كرة القدم بعدما توقف اللعب مرارا للعلاج من الإصابات.

وكان للاعب فيتينيا، الذي دخل قبل دقيقة واحدة فقط، تأثيره الفوري في الدقيقة 61، إذ تحرك إلى مساحة خالية داخل منطقة الجزاء ليقابل تمريرة عرضية متقنة بتسديدة في المرمى من اللمسة الأولى واضعا جنوة في المقدمة.

وأدرك لياو التعادل لميلان في الدقيقة 76 بتسديدة غيرت اتجاهها.

فقد أرسل سانتياغو خيمينيز تمريرة عرضية، ليخدع دفاع جنوة ويجد المهاجم البرتغالي لياو غير مراقب داخل منطقة الجزاء، ليطلق الأخير تسديدة اصطدمت ببروك نورتون-كافي لاعب جنوة قبل أن تستقر في الشباك.

وبعد أقل من دقيقتين سجل فريندروب لاعب جنوة هدفا بالخطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت كرة عرضية ليمنح ميلان النقاط الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع، كاد ميلان أن يضيف الهدف الثالث عندما سدد لياو كرة قوية تصدى لها الحارس ليالي.

(رويترز)