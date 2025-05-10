ميلان يقلب تأخره إلى فوز ثمين أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

روما: حقق فريق ميلان عودة قوية أمام ضيفه بولونيا، بعدما قلب تأخره إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف لهدف، الجمعة، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، في افتتاح الجولة الـ36 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وواصل ميلان سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة تواليا، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، متقدما إلى المركز الثامن، وينعش آماله في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، فيما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 62 في المركز السابع.

المباراة جاءت كبروفة جادة قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مجددا، الأربعاء المقبل، في نهائي كأس إيطاليا، على الملعب “الأوليمبي” بالعاصمة روما.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك، لكن الحال تبدل في الشوط الثاني، بعد أن نجح ريكاردو أورسوليني، في افتتاح التسجيل لبولونيا في الدقيقة 49، بتسديدة رائعة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

ورد ميلان على تأخره بقوة، بعد أن تمكن البديل، المكسيكي سانتياغو خيمينيز من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمنح الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف التقدم بعدها بست دقائق.

وعاد خيمينيز ليؤكد فوز الفريق اللومباردي باللقاء بعد تسجيله للهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية البعيدة للمرمى.

(الأناضول)