ميلان يكتفي بالتعادل 1-1 بعد لحظة تألق من روما

ميلانو (إيطاليا): تعادل ميلان 1-1 على أرضه مع روما في مباراة صعبة وممتعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، حيث سجل تيجاني ريندرز هدفا مبكرا ليدرك باولو ديبالا التعادل بتسديدة مباشرة بعدها بفترة وجيزة.

ودفعت النتيجة ميلان نحو المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بفارق 14 نقطة خلف ثنائي الصدارة أتلانتا ونابولي، فيما يحتل روما المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وكانت الأجواء في سان سيرو مشحونة بالتوتر، حيث تم إشهار ثماني بطاقات صفراء في آخر مباراة للفريقين هذا العام.

واختبر أرتيم دوفبيك لاعب روما منافسه ميلان وحارس مرماه مايك مينيان في الدقائق الأولى، حيث أطلق تسديدة منخفضة ارتطمت بالقائم.

وكسر ميلان حالة الجمود في الدقيقة 16 عندما تقدم يوسف فوفانا داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة إلى ريندرز الذي سددها من لمسة واحدة في المرمى.

وبعد مرور سبع دقائق، رد روما بلمحة سحرية داخل منطقة الجزاء عندما لمس دوفبيك الكرة بكعب قدمه بمهارة، ودفعها في الهواء لتذهب إلى باولو ديبالا الذي سدد كرة مثالية على الطائر في الشباك ليعادل النتيجة.

واحتدمت الأجواء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سقط ريندرز داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. وأدت احتجاجات باولو فونسيكا مدرب ميلان إلى طرده بداعي الاعتراض.

إثارة قبل النهاية

رحب ميلان بعودة إسماعيل بن ناصر في الشوط الثاني، وهو أول ظهور له منذ تعرضه لتمزق خطير في ربلة الساق في أغسطس/ آب الماضي.

وبعد فترة وجيزة، اختبر دوفبيك الحارس مينيان مرة أخرى بتسديدة من زاوية ضيقة، لكن حارس المرمى الفرنسي سارع بالرد وتصدى للمحاولة.

وبعد ذلك، سيطر أصحاب الأرض على المباراة، حيث تصدى ميلي سفيلار حارس مرمى روما للعديد من الهجمات، بما في ذلك تصديه بشكل مذهل لمحاولة سامويل تشوكويزي قبل مرور ساعة من اللعب.

وفي المراحل الأخيرة من المباراة، بات الزخم في جانب روما، إذ أنقذ مينيان محاولة من اللاعب ستيفان الشعراوي.

وارتطمت ضربة رأس من إلدور شومورودوف، إثر ركلة حرة، بالعارضة بعد تدخل من الحارس مينيان قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، على الرغم من أن الحكم المساعد أشار إلى وقوع بديل روما في مصيدة التسلل.

وأهدر ديبالا فرصة تقمص دور البطل مع روما في اللحظات الأخيرة، حيث سدد فوق العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

(رويترز)