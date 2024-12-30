ميلان يُقيل مدربه باولو فونسيكا

إيطاليا: أقال نادي ميلان الإيطالي مدربه باولو فونسيكا اليوم الإثنين بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة وضعت الفريق في المركز الثامن بالدوري.

ولم يفز ميلان، الذي تعادل 1-1 على أرضه مع روما المتعثر أمس الأحد، سوى مرتين في آخر سبع مباريات بالدوري.

ويتأخر بطل إيطاليا 19 مرة، بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي وله مباراة مؤجلة، وبفارق 14 نقطة عن أتلانتا المتصدر.

وقال النادي في بيان: “يعلن ميلان إعفاء باولو فونسيكا من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول للرجال”.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق سيتولى منصب مدرب ميلان الجديد.

(رويترز)