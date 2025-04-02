قادة العالم يردون على رسوم ترامب الجمركية.. ووزير الخزانة الأمريكي يحذر الجميع من الرد

واشنطن: فيما يلي أهم الردود العالمية على الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مساء الأربعاء.

كندا: سنفرض إجراءات مضادة على أمريكا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأربعاء إن بلاده ستتصدى للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات مضادة.

وقال للصحافيين قبيل اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة ردّ كندا “من الضروري العمل بعزم وقوة، وهذا ما سنفعله.

رئيس الوزراء الإيرلندي: ردّ الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب يجب أن يكون “تناسبيا”

أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الأربعاء عن “أسفه الشديد” لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إلى الردّ على واشنطن بطريقة “متناسبة”.

وقال مارتن في بيان إنّ “أيّ إجراء يجب أن يكون متناسبا وأن يهدف إلى الدفاع عن مصالح شركاتنا وعمّالنا ومواطنينا”.

ميلوني: الرسوم الأمريكية “خاطئة” ولن تفيد الغرب

روما: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية “خاطئة” ولن تفيد الولايات المتحدة.

وأكدت ميلوني في بيان على فيسبوك قائلة “سنبذل كل ما في وسعنا للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بهدف تجنب حرب تجارية من ستضعف حتما الغرب لصالح أطراف عالمية أخرى”.

وأضافت “في كل الأحوال، سنعمل كالمعتاد لصالح إيطاليا واقتصادها، وسنتواصل أيضا مع الشركاء الأوروبيين الآخرين”.

رئيسة المكسيك: لن نردّ بالمثل على الرسوم الأمريكية

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم يوم الأربعاء إن بلادها لا تخطط لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة.

وذكرت في مؤتمر صحافي أن المكسيك ستعلن يوم الخميس “عن برنامج شامل، وليس فرض رسوم جمركية بالمثل”.

البرلمان البرازيلي يقرّ قانونا للردّ على رسوم ترامب الجمركية

أقرّ البرلمان البرازيلي الأربعاء قانونا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، في خطوة تأتي بُعيد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البرازيل.

وبإجماع نادر في مجلس النواب، أُقرّ “قانون المعاملة بالمثل” غداة إقراره في مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان إنّها “تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية” إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنّها “بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.

ويجيز “قانون المعاملة بالمثل” للحكومة البرازيلية “اتخاذ تدابير مضادّة” ردا على أي “إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية”.

وبموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق “الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية”.

وزير الخزانة الأمريكي يحذّر دول العالم من الردّ على رسوم ترامب الجمركية

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأربعاء دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، وذلك تحت طائلة حدوث “تصعيد”.

وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول “استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد”.

(وكالات)