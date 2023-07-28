ميلوني: الموقف الأمريكي أكثر انفتاحا تجاه تونس

تونس: قالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة إن موقف الإدارة الأمريكية “أكثر انفتاحا تجاه تونس” الغارقة في أزمة مالية، عقب لقائها الرئيس جو بايدن أمس الخميس.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء اليوم عن ميلوني في تصريحات لها بمقر السفارة الإيطالية بواشنطن، “إن موقف الولايات المتحدة من تونس يبدو منفتحا جدا إزاء ما نقوم به وهذا لم يكن أمرا مفروغا منه”.

وتحاول إيطاليا حشد الدعم الأوروبي والغربي للتوصل الى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن قرض معلق منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بقيمة 1.9 مليار دولار.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد نقاطا في حزمة الإصلاحات من بينها أساسا نظام الدعم الذي تستفيد منه العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل، بدعوى “تهديده للسلم الأهلي”.

وقالت ميلوني إن العلاقة بين تونس وصندوق النقد تواجه “صعوبة في التلاقي” في المواقف.

وفي وقت سابق الشهر الجاري توصلت إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تونس لمكافحة الهجرة مقابل دعم مالي واقتصادي. ويشدد مسؤولون أوروبيون على أهمية التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد لأن هذا سيمهد لضخ تمويلات إضافية.

وقالت ميلوني “لقد لمست من بايدن دعما واهتماما بالمبادرات التي نتخذها ورغبة بأن نكون أكثر حضورا لتقديم يد المساعدة” لتونس.

وقابل مسؤولون بالإدارة الأمريكية قرارات الرئيس قيس سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية واحتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 بتحفظ كبير.

ودعت واشنطن مرارا السلطة في تونس إلى إجراء حوار مع المعارضة ومشاركة أوسع للأحزاب والمنظمات في إدارة الشأن الوطني.

(د ب أ)