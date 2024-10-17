سياسة | دولي | أوروبا

ميلوني تبرر غيابها عن اجتماع بايدن مع زعماء أوروبيين في برلين بزيارتها للشرق الأوسط

17 - أكتوبر - 2024

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

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روما- برلين: بررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني غيابها عن اجتماع لقادة دول أوروبية بارزين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في برلين بزيارتها للشرق الأوسط.

وخلال زيارة لبروكسل، أشارت السياسية اليمينية إلى أنها ستكون في لبنان وقت الاجتماع المقرر غدا الجمعة. وقالت ميلوني: “لن أتمكن من المشاركة تحت أي ظرف من الظروف… ربما يكون من المفيد التحدث مع الأطراف الفاعلة في المنطقة بدلا من القيام بذلك فيما بيننا. لذلك تحظى هذه الزيارة الآن بأولوية بالنسبة لي”.

وبالإضافة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، من المتوقع أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاجتماع على هامش زيارة بايدن القصيرة لبرلين.

ومن المرجح أن تدور المحادثات في برلين حول الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وفي إيطاليا، تسبب غياب رئيسة الحكومة عن الاجتماع المخطط في إثارة قدر كبير من الاستياء، خاصة وأن ميلوني تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى (مجموعة السبع). وباستثناء إيطاليا، تشارك باقي الدول الأوروبية في المجموعة في اجتماع برلين.

(د ب أ)

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