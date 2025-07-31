ميلوني تطالب نتنياهو بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

روما: طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مساء الأربعاء، بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “بشكل كامل ودون عوائق”، بحسب ما أعلنت روما.

وقال مكتب ميلوني في بيان إن رئيسة الوزراء الإيطالية شدّدت على مسامع نظيرها الإسرائيلي على “ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالنظر إلى الوضع في غزة الذي وصفته بأنّه لا يُحتمل وغير مبرّر”.

وأضاف أن “المحادثة شكّلت أيضا فرصة للتأكيد مجدّدا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المدنيين”.

وأوضح البيان أنه “بفضل التزام إيطاليا، سيتمّ استقبال 50 مدنيا فلسطينيا إضافيا، وسيتمّ إيصال مساعدات إلى السكان في غزة”.

وكانت ميلوني قد وصفت الوضع في غزة، الأسبوع الماضي، بأنه “غير مقبول”، مؤكدة أن “أي عمل عسكري لا يمكن أن يبرّر مثل هكذا موقف”.

وقال مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأربعاء إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة “بعيدة من أن تكون كافية” لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع “اليائسين والجائعين”.

(أ ف ب)