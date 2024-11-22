ميلوني: سنبحث موضوع مذكرة توقيف نتنياهو في اجتماع مجموعة جي 7 المقبل

روما: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إن إيطاليا تعتزم التعامل مع مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى جي 7.

وأضافت ميلوني أنها “ستنظر في دوافع” المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان صادر عنها “هذه الحكومة لا تزال حازمة في نقطة واحدة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية”.

وستستضيف إيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة جي 7، وزراء الخارجية في فيوجي، وهي بلدة قرب روما، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرات اعتقال، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الذي أقيل مؤخرا.

وانتقد حلفاء إسرائيل القرار.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بشكل عام بتنفيذ مذكرات الاعتقال، رغم وجود خلاف بين هذه الدول حول كيفية التعامل مع أوامر الاعتقال.

وأعلنت المجر بالفعل عزمها على تجاهل مذكرة الاعتقال.

ومن بين الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا.

ولا تعترف الولايات المتحدة، مثلها مثل إسرائيل، بالمحكمة الجنائية الدولية.

(د ب أ)