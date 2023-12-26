ميليسا باريرا تطالب بعدم تجاهل أطفال فلسطين في أعياد الميلاد

لوس أنجليس – «القدس العربي»: دعمت النجمة الشابة ميليسا باريرا مجددا القضية الفلسطينية، من خلال حسابها على موقع الصور إنستغرام، حيث نشرت صورة لـ»بابا نويل» وهو يجر عربته الشهيرة، وبجانبه عربة فلسطينية تحمل الشهداء.

وعلقت على الصورة قائلة: «أتمنى أن يكون عيد الميلاد هذا، غريبًا، أتمنى ألا تتجاهل حقيقة أنك تحتفل بميلاد طفل تعرض للاضطهاد والاستهداف مع والديه».

وأضافت: «في الوقت الحالي، يتعرض الملايين من الفلسطينيين من هذا الجزء من العالم للاضطهاد والاستهداف ويجبرون على الفرار من منازلهم، بينما يتعرضون للقصف العشوائي بلا هوادة، عيد ميلاد سعيد»؟!

وتحدت الممثلة الشابة بعد طردها من سلسلة «سكرين 7» بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

واستخدمت النجمة حسابها على إنستغرام، للتحدث علنا عما يحدث في غزة، حيث أكدت إدانتها الكراهية والتحيز من أي نوع ضد أي مجموعة من الناس، وقالت «باعتباري لاتينية، ومكسيكية فخورة، أشعر بمسؤولية وجود منصة تتيح لي امتياز أن يتم الاستماع إليّ، ولذلك حاولت استخدامها لرفع مستوى الوعي حول القضايا التي أهتم بها لأعطي صوتي للمحتاجين».