ميناء أمريكي مؤقت في كارثة فلسطينية مستمرة!

يتابع العالم خطوات تنفيذ مشروع الميناء المؤقت الذي اقترحه الرئيس جو بايدن (في خطاب «حالة الاتحاد» أمام مجلس النواب) والهادف لإيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين الذين يعانون من المجاعة.
يفترض بمشروع الميناء أن يساهم في حل مسألة امتناع إسرائيل عن إدخال عدد كاف من الشاحنات عبر الممرين البريين، رفح الذي تصل منه شاحنات البضائع عبر الحدود المصرية، وكرم أبو سالم، الذي تدخل منه الشاحنات من إسرائيل، لكنّ المشروع الأمريكي لا يشرح هذه المسألة، من جهة، كما أنّه يترك تفتيش البضائع القادمة من قبرص نحو غزة لإسرائيل مجددا، من جهة أخرى.
تدفع هذه الوقائع للسؤال إن كان المشروع الأمريكي يشكل نوعا من الضغط الخجول على إسرائيل (الذي يستبدل الضغط الحقيقي لوقف الحرب أو لفرض إدخال المساعدات برا) أم أن له أهدافا أخرى، من قبيل استخدامه لتخفيف انتقادات الجمهور الأمريكي المناصر للفلسطينيين للحزب الديمقراطي المقبل على انتخابات رئاسية، أو بهدف وضع هذه الإدارة على مسافة من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الجارية في غزة؟
حسب المعلومات المتوفرة عن المشروع فإن مساحته ستكون بحدود ستة كيلومترات مربعة، وأنه سيضم مشافي ومطاعم وبيوت إيواء مخصصة للجهات الأمنية والجنود والطواقم الطبية، غير أن أغرب ما فيه هو أنه يعتبر قطاع غزة مكانا مشاعا للتدخّل من دون حاجة لإذن من السلطة الفلسطينية، أو لقرار من مجلس الأمن.
رغم إعلان الإدارة الأمريكية أن قواتها لن تطأ القطاع وأن الألف جندي المنوطين بحراسة الميناء سيبقون في سفن حربية محاذية للساحل الفلسطيني فإن العملية برمّتها تتجاهل السيادة الفلسطينية المفترضة على القطاع، وهي تفتح، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الباب لكافة أشكال التدخّلات الأجنبية.
تتجاهل الإدارة الأمريكية التناقض الحاصل بين إعلانها العمل على تأمين بنية تحتية لإدخال مساعدات بحرية إلى الفلسطينيين، مع توفيرها أشكال الأسلحة القاتلة للجيش الإسرائيلي، وتخلق هذه الإدارة تناقضا فاضحا بين مشاركتها في قتل الفلسطينيين، وبين إعلانها الرغبة في التخفيف من المجاعة.
تثير هذه التناقضات الشكّ في أهداف واشنطن من إنشاء الميناء المؤقت وهو ما دفع بعض القادة الفلسطينيين للتعبير عن القلق من إمكانية استغلال الميناء لتهجير الغزاويين، ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية في فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا تطبيقا لخطة إسرائيل بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية والقطاع، متوجسة من إمكانيات تهجير أهالي القطاع والمساهمة في خطط إسرائيل في التطهير العرقي للفلسطينيين.
تنبع هذه الاحتمالات من كون الميناء قد يتحول إلى الخيار المفتوح لإخراج أهالي غزة من أرضهم وذلك بعد أن قامت إسرائيل بجعل القطاع منطقة شبه مدمرة، وفيما تستمر آلة القتل التي أوقعت أكثر من مئة ألف جريح وشهيد، ودفعت قرابة مليونين للنزوح.
كان الأسهل للأمريكان فرض دخول الشاحنات لغزة بدوافع إنسانية !
لكنهم لا يريدون فرض أمر على الصهاينة خوفاً على الإنتخابات !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب الانتباه والحذر من ان تستغل اسراءيل هذا الميناء لتهجير الفلسطينيين من غزة عبر هدا الميناء.
*صدق من قال ( اللي متغط بأمريكا عريان ).
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل منافق
ومضلل للحق والحقيقة.
نريد ميناء لتهجير الأنظمة العربية وحاشيتهم وعلى عجل، فهم سبب البلاء الذي حل بالمنطقة. اما الصهاينة فستتكفل المقاومة بهؤلاء الجبناء.
ممتاز قرار أمريكي أوروبي لإنشاء موانيء بحرية فورا على ساحل قطاع غزة لتسريع إيصال مساعدات إنسانية عبر قبرص، ولإكمال معروفهم عليهم تمويل تجريف ركام هائل ناشيء عن الحرب باتجاه البحر لزيادة مساحة اليابسة وتوسيع عرض قطاع غزة كيلومترات داخل البحر خاصة مع الحاجة لإضافة مساحات لاستيعاب تزايد سكاني بدون خفض مساحات زراعية وبدون تهجير سكان لخارج القطاع، وعليهم أيضا تمويل إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات الخدمات (مياه، كهرباء، إتصالات، نقل) تمهيدا لإعادة الإعمار من قبل مانحين بإشراف إدارة فلسطينية مقبولة دوليا
بسم الله الرحمن الرحيم. السابع من أكتوبر أرعب أمريكا أكثر مما أرعب إسرائيل خشيت راعية الإرهاب الدولي من أن تستعيد حماس كافة الأراضي المحتلة وتغتتم السلاح النووي فتسيطر على المطارات العسكرية والموانىء هذا كان ممكن أن يحدث لو أن حكام دول الطوق شرفاء ذوي شجاعة ونخوة وشاركوا في عملية التحرير لكن للآسف هم يتبعون الأعور الدجال ولا يهتمون بأوامر الله عزوجل ولا يطبقون السنة النبوية السياسية والعسكرية الذي مكن إسرائيل من ارتكاب هذا الكم الكبير من المجازر هو صمت العالم عن جرائم المستبد وبراميله المتفجرة هذا كان يشكل تمهيدا لمجازر إسرائيل لقد ربط الحكام العرب مصيرهم بمصير الكيان الصهيوني وزوالهم يحتاج لثورة إسلامية عالمية من كافة القارات الثورة هي أعظم مؤازرة لأنها ستمكن المقاومة من تحرير كامل الأراضي المحتلة أما إعادة الإعمار فكل ما دمره المستبد والصهيوني يمكن تعويضه من الغنائم في تل أبيب ما لا يقل عن مائة ألف طن من الذهب هذه كافية لإعادة الإعمار وجعل القطاع جنة وقلعة حصينة.
غريب أمر هذا الميناء صراحة.. وقد حذر السيد مصطفى البرغوثي (مقال في القدس العربي) من إمكانية استعماله لتهجير الغزاويين..
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على أي.. نتمى أن يستعمل فقط للممساعدات الانسانية.. رغم أن المعابر البرية هي الاساس.. لكن العالم عاجز على فتحها..
أو متواطئ مع اسرائيل في اغلاقها..