ميناء أمريكي مؤقت في كارثة فلسطينية مستمرة!

يتابع العالم خطوات تنفيذ مشروع الميناء المؤقت الذي اقترحه الرئيس جو بايدن (في خطاب «حالة الاتحاد» أمام مجلس النواب) والهادف لإيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين الذين يعانون من المجاعة.

يفترض بمشروع الميناء أن يساهم في حل مسألة امتناع إسرائيل عن إدخال عدد كاف من الشاحنات عبر الممرين البريين، رفح الذي تصل منه شاحنات البضائع عبر الحدود المصرية، وكرم أبو سالم، الذي تدخل منه الشاحنات من إسرائيل، لكنّ المشروع الأمريكي لا يشرح هذه المسألة، من جهة، كما أنّه يترك تفتيش البضائع القادمة من قبرص نحو غزة لإسرائيل مجددا، من جهة أخرى.

تدفع هذه الوقائع للسؤال إن كان المشروع الأمريكي يشكل نوعا من الضغط الخجول على إسرائيل (الذي يستبدل الضغط الحقيقي لوقف الحرب أو لفرض إدخال المساعدات برا) أم أن له أهدافا أخرى، من قبيل استخدامه لتخفيف انتقادات الجمهور الأمريكي المناصر للفلسطينيين للحزب الديمقراطي المقبل على انتخابات رئاسية، أو بهدف وضع هذه الإدارة على مسافة من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الجارية في غزة؟

حسب المعلومات المتوفرة عن المشروع فإن مساحته ستكون بحدود ستة كيلومترات مربعة، وأنه سيضم مشافي ومطاعم وبيوت إيواء مخصصة للجهات الأمنية والجنود والطواقم الطبية، غير أن أغرب ما فيه هو أنه يعتبر قطاع غزة مكانا مشاعا للتدخّل من دون حاجة لإذن من السلطة الفلسطينية، أو لقرار من مجلس الأمن.

رغم إعلان الإدارة الأمريكية أن قواتها لن تطأ القطاع وأن الألف جندي المنوطين بحراسة الميناء سيبقون في سفن حربية محاذية للساحل الفلسطيني فإن العملية برمّتها تتجاهل السيادة الفلسطينية المفترضة على القطاع، وهي تفتح، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الباب لكافة أشكال التدخّلات الأجنبية.

تتجاهل الإدارة الأمريكية التناقض الحاصل بين إعلانها العمل على تأمين بنية تحتية لإدخال مساعدات بحرية إلى الفلسطينيين، مع توفيرها أشكال الأسلحة القاتلة للجيش الإسرائيلي، وتخلق هذه الإدارة تناقضا فاضحا بين مشاركتها في قتل الفلسطينيين، وبين إعلانها الرغبة في التخفيف من المجاعة.

تثير هذه التناقضات الشكّ في أهداف واشنطن من إنشاء الميناء المؤقت وهو ما دفع بعض القادة الفلسطينيين للتعبير عن القلق من إمكانية استغلال الميناء لتهجير الغزاويين، ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية في فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا تطبيقا لخطة إسرائيل بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية والقطاع، متوجسة من إمكانيات تهجير أهالي القطاع والمساهمة في خطط إسرائيل في التطهير العرقي للفلسطينيين.

تنبع هذه الاحتمالات من كون الميناء قد يتحول إلى الخيار المفتوح لإخراج أهالي غزة من أرضهم وذلك بعد أن قامت إسرائيل بجعل القطاع منطقة شبه مدمرة، وفيما تستمر آلة القتل التي أوقعت أكثر من مئة ألف جريح وشهيد، ودفعت قرابة مليونين للنزوح.