مينيسوتا..لجنة مناهضة الحرب تطلق حملة إعلانية تدعو إلى مقاطعة الاحتلال وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل

مينيسوتا: عقدت لجنة مينيسوتا المناهضة للحرب مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تركيب أربع لوحات إعلانية في مينيابوليس وسانت بول بولاية مينيسوتا.

وستكون هذه اللوحات الإعلانية بمثابة دعوة مرئية للعمل لمطالب اللجنة في قطع أي علاقة للولاية مع إسرائيل و”إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل”.

وستكون هذه اللوحات الإعلانية، أيضاً،، أداة قوية لإبراز مطالب “لجنة مناهضة الحرب” بأن تسحب ولاية مينيسوتا علاقاتها مع إسرائيل، وأن تنهي الولايات المتحدة كل دعمها لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ولسنوات، كانت لجنة مناهضة الحرب منتقدة صريحة لمجلس الولاية للاستثمار (SBI)، المسؤول عن إدارة الأصول المتراكمة بأموال دافعي الضرائب في ولاية مينيسوتا، والإشراف على خطط التقاعد الحكومية ومعاشات التقاعد، وصناديق الدولة والحسابات النقدية للوكالة.

وقد كشفت تحقيقات “لجنة مناهضة الحرب” أن أكثر من مليار دولار من أموال دافعي الضرائب في ولاية مينيسوتا قد استثمرتها الهيئة الفرعية للتنفيذ في شركات وكيانات إسرائيلية تدعم دولة الفصل العنصري الإسرائيلية.

ومن بين الكيانات البارزة التي تتلقى استثمارات الهيئة الفرعية للتنفيذ حكومة إسرائيل، وشركة لوكهيد مارتن، وشركة إلبيت سيستمز، وهي شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية تتباهى بمنتجاتها التي يتم اختبارها ميدانيًا على الفلسطينيين.

وقد قامت شركة إلبيت سيستمز ( Elbit Systems) بتزويد 85% من المعدات الأرضية والطائرات بدون طيار لقوات الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في غزة.

وخلال المؤتمر الصحافي، أعرب ستيفن فيزينور، عضو لجنة مناهضة الحرب وموظف المدينة الذي لديه خطة تقاعد مستثمرة من خلال الهيئة الفرعية للتنفيذ، عن استيائه بشأن استخدام أموال معاشاته التقاعدية، قائلاً: “كموظف في المدينة، 6.5% من راتبي التقاعدي – شيكات أسبوعية يقابلها 7.5% من مساهمات أصحاب العمل تذهب نحو الجرائم ضد الإنسانية. ليس لدي خيار سوى المساهمة في نظام التقاعد – فهو إلزامي. أتمنى أن أتمكن من إيقاف مساهماتي، حتى يمكن استخدام رأس مال أقل للقتل. لا أعرف أي أحد من موظفي المدينة يريد أن تستخدم مساهمات معاشاته التقاعدية لتمويل الإبادة الجماعية.

ومنذ عام 1949، استفادت إسرائيل من أكثر من 150 مليار دولار من المساعدات الأمريكية – وهو أكثر مما أرسلته الولايات المتحدة إلى أي دولة أخرى. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتلقى المساعدات الخارجية الأمريكية دون تنازلات أو شروط تتطلب السداد.

وقالت أشلي تايلور من منصة “فايت باك” إن الهدف من حملة اللوحات الإعلانية هذه هو رفع مستوى الوعي العام حول الفصل العنصري، الذي تموله الولايات المتحدة في إسرائيل والفظائع التي يواجهها الشعب الفلسطيني. والهدف من ذلك هو تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وممارسة الضغط على الممثلين المنتخبين المحليين والوطنيين، وحثهم على اتخاذ إجراءات حاسمة. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف هو الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ووضع حد لتمويل دولة الفصل العنصري الإسرائيلية، والالتزام بسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في احتلال فلسطين.