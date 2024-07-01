مي فاروق تحيي حفلاً غنائياً في مهرجان دقة الدولي في تونس

القاهرة ـ «القدس الxعربي»: تحيي المطربة المصرية مي فاروق حفلاً غنائيًا في تونس يوم الخميس المقبل، وتروج الفنانة لحفلها عبر نشرت بوستر الحفل على صفحتها الرسمية في فيسبوك وعلقت: «جمهوري الحبيب في تونس، ألقاكم بكل الحب يوم 4 الشهر في مهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، سعيدة جدًا بمقابلتكم».

وتشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل.

يذكر أن المطربة مي فاروق من النجمات اللاتي تخرجن من البوابة الرسمية لدار الأوبرا المصرية وذاع صيتها من خلال حفلاتها في الأوبرا، وأصبحت من نجمات الطرب العربي اللاتي يستمتع جمهورها بأغانيها التراثية وأغانيها الخاصة، وتحظى حفلاتها بحضور جماهيري كبير.