مَن سرّب قرار تجميد حسابات رياض سلامة فور صدوره؟

بيروت-“القدس العربي”:

لفت في بيروت قيام حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة بطلب تجميد الحسابات المصرفية للحاكم السابق رياض سلامة وعدد من المقرّبين منه ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة.

وحسب التعميم الصادر تحت اشارة “سرّي”، قررت الهيئة تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة ونجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض العقوبات الامريكية التي فرضت على سلامة والمقربين منه على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة قدرها 330 مليون دولار من مصرف لبنان خلال فترة عمله.

وأوضحت مصادر مصرفية أن تجميد الحسابات هو إجراء روتيني وشمل جميع من طاولتهم عقوبات أمريكية في السابق، من سياسيين ورجال أعمال. واستغربت تسريب قرار ممهور بعبارة “سرّي” فور صدوره وتصويره كإجراءٍ منفصلٍ عن قرار العقوبات.