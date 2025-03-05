سياسة | عربي

مُسيّرات إسرائيلية تنتهك أجواء لبنان وتلقي قنبلة صوتية

5 - مارس - 2025

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إسطنبول: انتهكت طائرات مُسيّرة إسرائيلية، الأربعاء، أجواء جنوب لبنان وألقت إحداها قنبلة صوتية، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

و”تضامنا مع قطاع غزة” بمواجهة حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، تبادل “حزب الله” قصفا حدوديا مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حولته تل أبيب في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب مدمرة احتلت خلالها أراضي إضافية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “ألقت مسيّرة معادية (إسرائيلية) قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا” بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

كما أفادت بـ”تحليق مسيّرة معادية على علو منخفض جدا فوق (مناطق) سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك والخيام”.

أما في قضاء صور في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه فـ”حلقت طائرة مسيّرة معادية على علو منخفض في أجواء بلدة الناقورة”، وفق الوكالة.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1036 خرقا لاتفاق وقف النار، ما خلّف 82 شهيدا و279 جريحا على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

(الأناضول)

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