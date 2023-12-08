مُسَوَّدة جديدة توسع الخيارات أمام «كوب28» حول الموقف من الوقود الأحفوري

■ دبي – وكالات: قبل أربعة أيام من اختتام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28»، يوم الثلاثاء المقبل، واصل مندوبو نحو 200 دولة النقاش حول مستقبل الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين العلم الذي يوصي بالاستغناء عن الوقود الأحفوري واحتياجات التنمية الاقتصادية للبلدان المنتجة والدول الأقل تطوراً.

فقد نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة مُسَوَّدة جديدة للنص المقترح للبيان الختامي للمؤتمر تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود الأحفوري، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

وتقع المُسَوَّدة في 27 صفحة وتتضمن 206 مواد.

والخيارات التي تضمنتها المُسَوَّدة هي أن يدعو البيان الختامي للمؤتمر إلى:

*«التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة».

*«التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة ومسارات التقرير الخاص بالاحترار العالمي (عند 1.5 درجة مئوية) الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومبادئ وأحكام اتفاق باريس لعام 2015».

*«التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المستخدم بدون تدخل لخفض الانبعاثات، مع الاعتراف بالحاجة إلى بلوغ ذروة في استهلاكه في هذا العقد والتأكيد على أهمية أن يكون قطاع الطاقة خاليا في الغالب من الوقود الأحفوري قبل عام 2050 بفترة طويلة».

*«التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المستخدم دون تدخل لخفض الانبعاثات، والحد من استخدامه بسرعة من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفري من ثاني أكسيد الكربون في أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك».

*«عدم إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل».

أمين عام «أوبك» يدعو دولها لرفض أي اتفاق يستهدفه

كما حددت المُسَوَّدة خيار «التخلص التدريجي السريع من توليد الطاقة من الفحم دون التقاط وتخزين الكربون خلال العقد الجاري، والتوقف فوراً عن السماح بعمليات جديدة لتوليد الطاقة من الفحم دون التقاط وتخزين الكربون». والخيار الآخر البديل لهذه الفقرة هو عدم تضمين أي نص حول هذه القضية.

من ناحية أخرى، تقدم المُسَوَّدة خيارا للدعوة إما إلى «التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري الذي لا يعالج فقر الطاقة أو مجرد التحول»، أو عدم تضمين نص حول هذه القضية.

من جانبه لم يَعِد سلطان الجابر، الرئيس الإماراتي لمؤتمر «كوب28»، ورئيس شركة النفط الوطنية «أدنوك»، بأنه سيتم التطرق إلى الفحم والغاز والنفط في النص النهائي، لكنه كرر الجمعة ما يقوله منذ ستة أشهر، وهو أن تراجع استهلاك الفحم والغاز والنفط أمر «لا مفر منه».

وقال في مؤتمر صحافي «من المؤكد أن الانخفاض في استهلاك الوقود الأحفوري سيحدث في نهاية المطاف». ولكن في إشارة إلى موقفه المعتاد المتمثل في عدم ضرورة الاستغناء بسرعة عن النفط، وصف نفسه مجدداً بأنه «واقعي وعملي». وأضاف «يجب أن نتحلى بالعدل. يجب أن نكون منصفين. يجب أن نكون منظمين ومسؤولين في تحول الطاقة».

وخلاصة قوله أن البلدان الفقيرة تحتاج إلى الطاقة لتوفير الكهرباء والنقل والتنمية لمواطنيها؛ وإذا كانت الدول الغنية ترغب في وضع حد للنفط، فيتعين عليها أن تكون قدوة وأن تمول مصادر الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في بقية أنحاء العالم.

من جهة ثانية يؤكد أعضاء الوفد المرافق لوزيرة التحوّل الطاقوي الفرنسية أنييس بانييه روناشيه «لن نتوصل إلى اتفاق بدون الصين».

فعلى الرغم من معارضتها في الوقت الحالي الاستغناء عن الوقود الأحفوري الذي تعد أكبر مستهلك له في العالم، يقول بعض المشاركين إن الصين تعبر عن موقف «بناء» في المفاوضات، خلافاً للسعودية المتهمة بالعرقلة.

ويكثف المفاوض الصيني شيه تشنهوا الاجتماعات، وهو ما يشير فيما يبدو إلى أن بلاده لا ترغب في أن تنتهي المفاوضات إلى الفشل.

وقال يوان ينغ، من منظمة «غرينبيس» فرع شرق آسيا، أمس الجمعة «إن الصين هي أكبر منتج لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم. ولديها القدرة على الاستجابة لتغير المناخ على قدم المساواة مع الدول الغنية بينما تتشارك في الوقت نفسه مخاوف الدول النامية».

ويأمل الخبير أن «يتيح هذا الدور الوسيط للصين كسر جمود هذه المفاوضات العالقة في الأسبوع الثاني» من المؤتمر.

ومن أجل إرضاء بكين، ما زال من الممكن طرح صيغ بديلة من هذه الخيارات، إذ قال أحد المفاوضين من المعسكر المؤيد للاستغناء عن الوقود الأحفوري إن «الأمر ليس اتفاقاً ثنائياً أو ثلاثياً، سيتعين علينا العثور على ما يسمح لنا بالتوصل إلى توافق في الآراء».

ومثل كل يوم، شهد يوم الجمعة عددا من التحركات التي ينظمها نشطاء المناخ في أروقة المؤتمر. وتجمع عشرات من الناشطين الشباب للمطالبة بوضع حد للوقود الأحفوري خلال تظاهرة نظمتها «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، وهي الحركة التي تنظم احتجاجات مدرسية وبدأتها السويدية غريتا ثونبرغ الغائبة عن المؤتمر.

وهتف المتظاهرون «لا للفحم، لا للنفط، أبقوا الكربون في باطن الأرض».

وحذرت الناشطة الأوغندية الشابة فانيسا ناكاتي من أنه إذا فشل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الدعوة إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري، فإن «هذا الأمر سيثير تساؤلات ليس فقط حول مصداقية مؤتمر الأطراف كوب28، ولكن أيضاً حول مصداقية عملية مؤتمر الأطراف برمتها».

جاء تعليق هذه الناشطة بعد أن أظهرت رسالة بتاريخ السادس من ديسمبر/كانون الأول اطلعت عليها رويترز أمس حث فيها هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، أعضاء المنظمة على رفض أي اتفاق تتمخض عنه قمة «كوب28» ويستهدف الوقود الأحفوري وليس الانبعاثات. وأكدت ثلاثة مصادر صحة الرسالة لرويترز. ولم ترد «أوبك» بعد على طلب للتعليق.

قال مراقب في منظمة غير حكومية أن مجموعة الدول العربية، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، تؤدي «دوراً معيقاً».

وقال عمر كريم الخبير في جامعة برمنغهام البريطانية لوكالة فرانس برس أن «الرياض تريد أن تظهر بوضوح أنها لن تغير سياستها في مجال الطاقة تحت ضغط نشطاء المناخ». وفي الوقت نفسه، أكد كريستيان أولريكسن، خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة رايس في هيوستن، أن «السعوديين لا يريدون أن يظهروا معزولين»، مشيرا إلى أن المملكة ستسعى إلى إقامة تحالفات مع دول أخرى، بما في ذلك الصين وروسيا.