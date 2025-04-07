مُقرا بتجويع الفلسطينيين.. سموتريتش: لن تدخل غزة حبة قمح واحدة

القدس: أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، بأن تل أبيب تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، مؤكدا بالقول: “لن يدخل إلى قطاع غزة حتى حبة قمح واحدة”.

جاء ذلك في معرض تعليق سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين، قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة حتى دون اتفاق حول تبادل الأسرى.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

سموتريتش: من المدهش أن يتحدث الجيش الإسرائيلي إلينا عبر الصحافة، ولن يدخل القطاع حتى حبة قمح واحدة

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية على غزة بزعم الضغط على حركة “حماس” للقبول بشروطها لتبادل الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي أبلغ الحكومة بضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

إلا أن سموتريتش قال للصحيفة معلقا على التقرير: “إذا كان هذا صحيحًا، فمن المدهش أن يتحدث الجيش الإسرائيلي إلينا عبر الصحافة، ولن يدخل القطاع حتى حبة قمح واحدة”.

وتساءل سموتريتش أيضًا عن جدوى إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة قبل هزيمة “حماس”، وقال مستنكرا: “أولًا الأسرى ثم هزيمة حماس، هذا شعار لا أرى جدواه”.

وأضاف: “من الجيد أن الحرب قد بدأت (في 7 أكتوبر 2023)، ومن المؤسف أنها بدأت بهذه الطريقة، لكننا نغير الواقع في الشرق الأوسط”.

وتعليقا على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح: “يعمل الجيش الإسرائيلي وفقًا لتعليمات المستوى السياسي”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت “يديعوت أحرونوت” إن “الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة حتى دون اتفاق حول تبادل الأسرى”.

وأضافـت: “من المتوقع أن تسمح إسرائيل باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في غضون أسابيع، وفي بعض الحالات قبل ذلك، بعد توقف دام 5 أسابيع”.

(الأناضول)